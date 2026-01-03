Republicanos valoran captura de Maduro y apuntan a colaboración para restaurar “orden, democracia y paz” en Venezuela

A raíz de la intervención militar en Venezuela por parte de Estados Unidos, el Partido Republicano de Chile manifestó su apoyo a estas acciones y la captura de Nicolás Maduro, a quien calificaron como “líder de una narco-dictadura de izquierda”.

A través de un comunicado, manifestaron que “valoramos la captura de Nicolás Maduro, acusado por delitos de narcotráfico, terrorismo y violación a los derechos humanos. Entre ellos, el secuestro y asesinato de un opositor al régimen de Maduro en territorio chileno ”.

Además respaldaron las declaraciones del presidente electo, José Antonio Kast, quien dijo que la detención de Maduro es una gran noticia para la región y que “no es el presidente legítimo de Venezuela”.

El timonel del Partido Republicano, Arturo Squella, en esa misma tónica dijo que que “reiteramos nuestra disposición a colaborar desde Chile para apoyar la restauración del orden, la democracia y la paz en Venezuela. Iniciando una nueva etapa de libertades y justicia en nuestra región”.

En el comunicado también mencionaron que esta situación abre un “horizonte de esperanza” y que Maduro “lleva más de dos décadas hundiendo a Venezuela y sus habitantes en la miseria mediante la represión e instalando una tiranía que viola los derechos fundamentales de las personas”.