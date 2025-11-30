Consulta del PDG por definición para el balotaje mantiene incógnita: partido entregará resultados este lunes

El Partido de la Gente (PDG) tiene fijada este domingo su consulta nacional para definir a qué candidatura apoyarán en el balotaje presidencial del próximo 14 de diciembre. Sin embargo, los resultados no serán informados hoy, sino que se darán a conocer este lunes, según confirmó la directiva.

El presidente nacional del partido, Rodrigo Vattuone, explicó que la votación, que se efectuará de manera digital, se iniciará a las 15.00 horas y finalizará a las 18.00 horas.

Tras el cierre, “los presidentes regionales, que son de votación en cada región, procederán a verificar cada uno de los votos con el padrón electoral del partido”, detalló.

Vattuone añadió que el proceso de revisión se extendería hasta aproximadamente las 21.00 horas, por lo cual la directiva emitiría un comunicado con los resultados durante la jornada del lunes.

La importancia de los votos obtenidos por Parisi

La postura del PDG es especialmente relevante para las candidaturas de José Antonio Kast y Jeannette Jara, que durante estas dos semanas han buscado atraer al electorado que apoyó a Franco Parisi en la primera vuelta.

De hecho, la disputa por estos votantes ha sido uno de los elementos centrales del balotaje. El buen desempeño parlamentario del PDG y el casi 20% obtenido por Parisi en la primera vuelta configuraron un universo electoral que podría ser decisivo para el resultado final.

También es importante considerar que el PDG cuenta con poco más de 38 mil militantes , según el registro del Servel al 31 de octubre. En contraste, Parisi obtuvo más de 2,5 millones de votos en la primera vuelta, lo que plantea la interrogante de hasta qué punto estos electores seguirán la definición del partido o votarán de manera autónoma en la segunda vuelta.