Convención Constitucional aprueba crear la Comisión de Derechos Humanos

Luego de que este miércoles la Convención Constitucional aprobara crear las Comisiones de Reglamento, Ética y Presupuesto, además de un Comité Externo de Asignaciones, esta jornada se visaron nuevas instancias de trabajo temporal.

El debate y votación se dio en una sesión vespertina que tuvo que ser atrasada producto de la detención de dos convencionales de la Lista del Pueblo tras participar de una manifestación por los presos del estallido en la plaza de armas. Y que motivó a que el vicepresidente de la mesa, Jaime Bassa se trasladase hasta el lugar de aprehensión para conocer el estado de los dos constituyentes.

Una de ellas fue la Comisión de Derechos Humanos, cuya propuesta fue respaldada en general por 136 constituyentes, 6 en contra y 1 abstención. También se visó formar las siguientes Comisiones: Comunicación, Información y Transparencia (146 votos a favor); Participación Ciudadana (147 respaldos); Participación y Consulta con los Pueblos Originarios (137 a favor y 5 en contra); Participación Plurinacional y Educación Popular, Social y Territorial (94 a favor y 32 en contra); de Descentralización (145 votos a favor); entre otras.

En tanto, se rechazaron las de Participación Social y Territorial; y de Protección Constitucional de las Personas.

Si bien esta jornada también se iba a someter a la opinión de los constituyentes las diversas propuestas de nombre definitivo para cada una de estas Comisiones que fueron creadas durante esta jornada (hoy se votaron de forma genérica), al final se acordó que ese debate quede para la próxima semana.

Justamente, quedará para las sesiones venideras el planteamiento del PC para que la Comisión de Derechos Humanos se llame también de “Verdad, Justicia y Reparación Histórica”. Una idea que ha tensionado el debate del órgano encargado de redactar la nueva Constitución.

Así quedó de manifiesto en sesiones anteriores y en la de hoy. El convencional de Vamos por Chile del distrito 6, Ruggero Cozzi, aseguró sobre este punto que “me preocupa una cuestión que es fundamental y es que aquí se trate de instalar una verdad o una justicia partisana, militante, como si hubieran víctimas de primera y segunda categoría. Como dijo alguien ayer, las víctimas y el dolor no tienen color político y quiero hacer una pregunta honesta: ¿si se llegase a aprobar esta comisión, se va a adecuar a estándares de parcialidad, objetividad, de tratar de relatar la verdad completa? ¿De hacer una justicia que sea imparcial o con una mano vamos a condenar el abuso policial y con la otra se va a tratar de celebrar lo que sucede en Cuba? ¿O con una mano se va a denunciar agresiones que tienen que ser denunciadas, pero por otro lado vamos a omitir referirnos al narco terrorismo, a la violencia rural que ocurre en La Araucanía? ¿Vamos de verdad a discutir el tema o vamos a tratar de hacer una verdad y una justicia partisana?”.

A lo que el convencional del PC en el distrito 13, Marcos Barraza contestó: “Un comentario de introducción: Los partisanos en Italia fueron fundamentales para resistir y enfrentar el fascismo. Yo reivindico a los partisanos. En segundo lugar, respecto de las Comisiones, soy de aquellos que creo que el fundamento de la próxima Constitución tiene que ser los DD.HH., en dimensiones amplias e integrales, de primera, segunda, tercera y cuarta generación. Por eso creo que es fundamental que esta Convención establezca dos comisiones que son claves: la comisión de Verdad, Justicia y Reparación, que tenga un mandato claro en abordar las situaciones de violaciones a los DD.HH tras la revuelta y en los territorios indígenas, que evacúe un informe respecto de la situación de los DD.HH en Chile, que establezca un catastro de víctimas de violación a los DD.HH. incluida a las y los prisioneros políticos y que establezca propuesta de reparación para el Estado”.

Por otro lado, quedará también pendiente el debate de fondo respecto a las temáticas que abordará cada una de estas nuevas comisiones creadas, para lo cual se dará un plazo de indicaciones y se discutirán y votarán la próxima semana.

“Sabemos que estas son comisiones provisorias, no permanentes. Y no lo son, entre otras razones, porque no tenemos reglamento, estamos construyendo el reglamento a medida que avanzamos”, dijo el vicepresidente de la Instancia, Jaime Bassa.

Agregó que “efectivamente hay comisiones de las que se han propuesto, que son comisiones propuestas por el pleno, no por la mesa, que apuntan a generar las condiciones para favorecer el proceso de instalación. Y hay otras que apuntan a iniciar la discusión de fondo, de contenido. Personalmente, a mí me parece buena idea comenzar esa discusión de contenidos, sabiendo que son provisorias y que van a tener que ser recogidas, eventualmente, por el reglamento”.

Estas comisiones tendrán un plazo de 30 días de funcionamiento. Sin embargo, aún hay que definir el número de integrantes de cada una y las personas que formarán parte de ella. Sin embargo, ayer, para las Comisiones de Reglamento, Ética y Presupuesto, se acordó rechazar la propuesta de la mesa relativa a que “el quórum de los reglamentos será mayoría absoluta de los y las presentes, sin perjuicio que la Convención deberá aprobar las normas y el reglamento de votación de las mismas por un quórum de dos tercios de sus miembros en ejercicio”. Por lo que, por el momento, todas las propuestas, tanto en plenario como en comisiones, deben ser aprobadas por mayoría simple.