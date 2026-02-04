Cordero refuerza distancia por “gobierno de emergencia” de Kast en seguridad: “Otra cosa distinta es la gestión pública”

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, reforzó la distancia con que la administración del Presidente Gabriel Boric asume la idea de “gobierno de emergencia” instalada por el mandatario electo, José Antonio Kast.

El secretario de Estado se refirió a esta postura del mandato saliente en su visita a Aysén, donde es parte de la comitiva que acompaña al Jefe de Estado en su gira regional.

“Yo creo que una cosa es la campaña y otra cosa distinta es la gestión pública. Nosotros hemos sido muy transparentes, porque además la agenda de seguridad pública no es fruto solo del esfuerzo del gobierno. Es un acuerdo entre el gobierno y la oposición, y en segundo lugar, es un acuerdo entre el Ejecutivo y el Congreso”, dijo.

Y luego lanzó: “La distancia entre la declaración y la acción es bien relevante para obtener resultados”.

Sobre la agenda de seguridad que se logró sacar adelante en los cuatro años de Boric en La Moneda, dijo: “Los resultados están ahí y la agenda que viene hacia adelante. Es una agenda muy necesaria e indispensable en materia de gestión pública y seguridad. Y creo que es conveniente hacer esa distinción, entre aquellos slogans o discursos de campaña, que son por cierto muy legítimos, de lo que corresponde ya cuando uno está a cargo de la gestión pública en el Estado”.

Respecto si ese slogan representa la realidad del país, el titular de Seguridad remarcó: “A mí me parece que no es un problema de justicia o no justicia. Las condiciones complejas desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de seguridad, como desde el punto de vista de la situación migratoria en la Macrozona Norte Chile que tuvo este gobierno... y los resultados de la gestión pública que se ha hecho durante este período están a la vista”.

Cordero también abordó los dichos cruzados en medio de las citas bilaterales de los ministerios para el traspaso de cara al 11 de marzo.

“El Presidente nos ha instruido a hacer un traspaso impecable. Durante estos períodos se pueden producir a veces excesos retóricos. Yo creo que lo importante es que Chile mantiene un gran activo que es su cultura cívica. Lo ha demostrado el Presidente Boric con el presidente electo. Son las instrucciones que nosotros tenemos también para este traspaso (...) Yo no me quedaría en frases más, frases menos. Me quedaría con la fortaleza cívica que tiene nuestro país, que este tipo de situaciones se puedan realizar con mucha normalidad”, cerró.