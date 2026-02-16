SUSCRÍBETE
    Política

    Cordero y Steinert afinan traspaso del Ministerio de Seguridad tras extensa reunión clave

    El encuentro de casi ocho horas reunió a autoridades actuales y entrantes, policías y organismos estratégicos para revisar la instalación del nuevo ministerio, sus avances operativos y los desafíos que marcarán la agenda de seguridad en 2026.

    Por 
    Roberto Martínez

    En una jornada de trabajo que se extendió desde las 11.00 hasta las 19.00 horas, el ministro saliente de Seguridad Pública, Luis Cordero, sostuvo una reunión bilateral de traspaso con quien asumirá la cartera, Trinidad Steinert, instancia clave para dar continuidad a la gestión del ministerio que inició formalmente sus funciones el 1 de abril de 2025.

    El encuentro contó con la participación de los actuales y futuros subsecretarios, además de las máximas autoridades de las policías y del sistema de ciberseguridad. Estuvieron presentes la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, y su sucesora Ana Victoria Quintana; el subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collado, junto a quien lo reemplazará, Andrés Jouannet.

    A ellos se sumaron el general director de Carabineros de Chile, Marcelo Araya; el director general de la Policía de Investigaciones, Eduardo Cerna; y la directora (s) de la Agencia Nacional de Ciberseguridad, Michelle Bordachar.

    Durante la reunión se revisaron temas centrales del ministerio, como el funcionamiento del Sistema de Seguridad Pública, la Política Nacional de Seguridad Pública, los avances del período de gobierno y el estado del proceso de instalación institucional, considerado uno de los hitos más relevantes en la reorganización del aparato de seguridad del Estado.

    Cordero explicó que la cita estuvo enfocada tanto en la etapa de instalación del ministerio como en los aspectos operativos de cada unidad. Detalló que se abordó el trabajo de la Subsecretaría de Seguridad Pública y de la Subsecretaría de Prevención del Delito, no solo desde su estructura, sino también desde los planes y programas en ejecución, además de los servicios dependientes.

    “Hemos analizado las gestiones realizadas, lo que está en etapa de ejecución y las proyecciones hacia adelante”, sostuvo el ministro saliente, quien además agradeció la disposición del equipo entrante y subrayó que la seguridad pública debe entenderse como una política de Estado y no solo de un gobierno.

    Por su parte, Trinidad Steinert valoró el tono y la profundidad del encuentro. “Nos vamos con mucho trabajo para analizar y así poder dar a todos los chilenos y chilenas la seguridad que el país está esperando”, afirmó.

    Agregó que se trató de una reunión “extensa, profunda y muy productiva”, destacando el respeto institucional con el que se desarrolló.

    Consultada por las críticas dirigidas al futuro subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Jouannet, por sus vínculos con empresarios imputados, Steinert fue enfática: “el subsecretario cuenta con mi confianza, y lo que yo espero es que nos evalúen por nuestro trabajo que vamos a realizar para y por la seguridad de nuestro país".

    La evaluación de Cordero a días de dejar el ministerio

    Al hacer un balance del funcionamiento del Ministerio de Seguridad Pública desde su puesta en marcha el 1 de abril de 2025, el ministro saliente Luis Cordero destacó una serie de resultados que, a su juicio, dan cuenta de un cambio estructural en la forma en que el Estado aborda la seguridad.

    En materia de migración irregular, el secretario de Estado sostuvo que las cifras muestran una disminución del 54%, atribuida principalmente al despliegue de las Fuerzas Armadas en la Macrozona Norte, al trabajo coordinado con las policías y a las reformas legales impulsadas desde el Congreso para fortalecer la gestión de las zonas fronterizas. Según explicó, estos factores han permitido un control más efectivo del ingreso irregular al país.

    Respecto de la Macrozona Sur, el ministro afirmó que los hechos de violencia y terrorismo han registrado una baja del 80% en comparación con los niveles observados en 2021, lo que vinculó a la acción conjunta de las policías, las Fuerzas Armadas y el Ministerio Público, junto con el uso de herramientas legales que antes no estaban disponibles.

    En esa misma línea, Cordero relevó que desde 2022 a la fecha se ha detenido a más de 400 personas vinculadas a organizaciones radicales, subrayando que este resultado es fruto de una estrategia interinstitucional sostenida en el tiempo y no de acciones aisladas.

    Al abordar la evolución de los homicidios consumados, el titular de Seguridad recordó que el país venía enfrentando un aumento sostenido desde 2016, con un peak en 2022 de 6,7 homicidios por cada 100 mil habitantes. Sin embargo, indicó que el dato estimado para el periodo de 2025, que será informado en marzo, podría ser de 5,4, cifra que -según señaló- debería seguir descendiendo a partir de las estrategias implementadas durante el último período.

    En cuanto a los delitos violentos, planteó que los principales indicadores muestran una tendencia a la baja. No obstante, precisó que los aumentos registrados en tráfico de drogas y de armas responden a que ambos fenómenos han sido definidos como focos prioritarios de fiscalización por parte de las policías y del Ministerio Público, lo que ha incrementado su detección.

    El ministro también puso énfasis en el plano legislativo, señalando que la relación entre el Ejecutivo y el Congreso permitió avanzar incluso en un contexto de diferencias políticas, haciendo énfasis en que durante este período se aprobaron más de 70 leyes en materia de seguridad, muchas de ellas con reformas profundas que años atrás habrían sido inviables.

    “El país termina el año 2025 y comienza el año 2026 con un nuevo modelo de gestión en materia de seguridad pública. Mientras antes teníamos un modelo completamente sectorializado, hoy ya tenemos un modelo integrado. Buena parte de las razones de la exposición hoy día y de la entrega de los detalles, en la extensa reunión que hemos tenido, tiene que ver en parte en cómo se ha ido implementando y gestionando ese sistema integrado de seguridad”, cerró.

