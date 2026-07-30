Couble destaca ofensiva de la oposición ante el TC por la megarreforma y enfatiza que arreglos pedidos “ya están siendo trabajados”

El secretario general del Frente Amplio, Andrés Couble, abordó este jueves el pronunciamiento del Tribunal Constitucional (TC) frente a los tres requerimientos que realizaron por el proyecto de Reconstrucción Nacional del gobierno de José Antonio Kast.

Y es que la ofensiva de la oposición busca impugnar los aspectos referidos a la invariabilidad tributaria y las indemnizaciones por la anulación judicial de Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA).

En ese contexto, el pleno del Tribunal Constitucional analizó la admisibilidad de los tres requerimientos realizados por el proyecto. Al respecto, informaron pasada las 12:30 horas que dos de los tres requerimientos requerían arreglos antes de su evaluación.

Por ello, el Pleno del TC decidió “por mayoría, y de forma previa a pronunciarse sobre los requisitos de admisión a trámite”, otorgar un plazo de tres días a las partes requirentes “para subsanar cuestiones formales de ambos requerimientos”.

Mientras tanto, el otro requerimiento dejó en estudio el presentado por los senadores de la oposición sobre los artículos 29 y 38 del proyecto de ley, correspondientes a invariabilidad tributaria.

Consultado sobre esta primera definición del TC, Couble señaló que se tratarían de “ refrendas menores que ya están siendo trabajadas y que rápidamente se van a presentar ”.

“Justamente la solicitud de refrendas por parte del TC muestra que vamos bien encaminados, que el proceso avanza. Y lo que esperamos es que pronto se pueda revisar el fondo de la invariabilidad y los aspectos medioambientales de la reforma son totalmente inconstitucionales, van en contra de nuestro ordenamiento jurídico”, añadió al respecto.

Para concluir: “Esperamos que el TC pueda fallar en regla de acuerdo a nuestra constitución y vamos avanzando en ese camino para que se pueda revisar el fondo”.