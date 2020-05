Cuenta pública a Santiago: Senado advierte que requiere reforma

Como una opción poco viable recibieron en el Senado la posibilidad de que la cuenta pública presidencial del próximo 1 de junio no se realice en Valparaíso y se traslade a Santiago.

La idea fue propuesta por el alcalde de la comuna, Jorge Sharp, quien llamó al Ejecutivo a evaluar la medida con el fin de “evitar mayores riesgos de contagio” del Covid-19. Y tuvo eco en la Cámara de Diputados, donde el segundo vicepresidente, Rodrigo González (PPD), planteó que la ceremonia se desarrolle de forma telemática.

Sin embargo, la presidenta de la Cámara Alta, Adriana Muñoz (PPD), advirtió que hasta ahora no hay cambios en la organización de la cuenta pública -que se realizará sin público en las tribunas y con un número reducido de autoridades- y aseguró que, en caso de que se implementara su traslado, se requiere de una reforma constitucional. “Solo hemos escuchado opiniones a través de la prensa. He conversado con el gabinete del Presidente y me han manifestado total disposición para facilitar todas las condiciones para que esta cuenta se realice en Valparaíso”, señaló.

Agregó que “como mesa no hemos revisado los acuerdos que tomamos junto a la Cámara y el gobierno para hacer un cambio de lugar. Para eso, habría que hacer una reforma constitucional, porque el Artículo 24, inciso tercero, plantea que el Presidente dará cuenta al país en sede del Congreso Nacional, la que por disposición constitucional es la de Valparaíso”.

Consultada sobre si ve viable la propuesta, la senadora sostuvo que “habría que analizarlo”, porque se trataría de “una reforma constitucional exprés”, en vista de que solo quedan dos semanas para el evento.

Por su parte, el presidente de la Cámara Baja, Diego Paulsen (RN), aseguró que “se cumplen los estándares de seguridad para la gente de Valparaíso”.

Desde La Moneda transmitían este lunes que no ven viable un traslado y que “lo más probable” es que se termine realizando en Valparaíso. “No tengo antecedentes..., es una conversación que se está desarrollando”, dijo el ministro de la Segpres, Felipe Ward.