    Política

    Daniela Castro (RN), la subsecretaria de la “derecha liberal” que hará dupla con Judith Marín en Mujer

    La abogada y actual asesora jurídica en la Municipalidad de Santiago fue recomendada por el alcalde Mario Desbordes directamente al presidente electo. En el partido ha impulsado propuestas en temas como sala cuna universal, brecha salarial y violencia de género, por lo que apuestan a que sea un contrapeso respecto de la figura de la futura ministra socialcristiana.

    Pedro RosasPor 
    Pedro Rosas

    A mediados de enero, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, se contactó directamente con el presidente electo, José Antonio Kast, para recomendar a su asesora jurídica en la municipalidad, Daniela Castro Araya (RN), como subsecretaria de la Mujer.

    Por esos días, Kast se encontraba buscando un nombre que pudiera asumir como la número dos del ministerio.

    El perfil que se buscaba era claro: mujer y que funcionara como un complemento a la secretaría general de los socialcristianos que, por cómo se está pensando enfocar la cartera, tenía que cumplir con un rol más técnico y que, al mismo tiempo, pudiera contener las críticas a Marín por sus antiguas declaraciones contra el aborto en tres causales y la homosexualidad.

    Fue en ese contexto en que también la mesa de los socialcristianos se contactó con varios dirigentes para armar un listado con eventuales nombres, entre ellos, conversaron con Desbordes, quien no dudó en recomendar a la abogada de 40 años.

    De esa forma, no fue una sorpresa cuando este sábado Castro apareció en el Hotel Radisson Blu entre los 39 subsecretarios que dio a conocer Kast.

    Según fuentes de la Municipalidad de Santiago, la militante de RN es una de las figuras clave en el equipo de Desbordes. El exministro le pidió que asumiera como su asesora jurídica una vez que ganó la elección en 2024 y de ahí en adelante no ha dejado de trabajar con ella. Según fuentes de la alcaldía, el jefe municipal no firma nada sin que antes pase por la revisión de Castro.

    “Tremendo orgullo verte asumir como subsecretaria de la Mujer y la Equidad de Género. Trabajar contigo ha sido una experiencia tremenda: compromiso, rigor y vocación de servicio público. Perdemos a una gran integrante de nuestro equipo, pero ganamos una gran subsecretaria para el país”, dijo Desbordes en sus redes sociales tras el anuncio de Kast.

    Abogada de la Universidad Pedro de Valdivia, también tiene un máster en derecho ambiental y se ha ido especializando en derecho administrativo y función pública.

    En ese contexto, ha trabajado como abogada de la Dirección de Logística de Carabineros, en la División de Estrategias y Políticas Públicas del Ministerio de Minería, y también ejerció como jefa de gabinete del exintendente de la Región de Antofagasta, Edgar Blanco. Por lo mismo, en su entorno recalcan que conoce bien el funcionamiento del Estado.

    Castro es originaria de la zona y tras terminar sus estudios entró a militar a RN en 2015, año donde conoció a Desbordes y también a la senadora Paulina Núñez, quien para varios en el partido es una de las figuras de la colectividad más cercanas a la futura subsecretaria.

    Quienes la conocen de cerca, afirman que fue la actual parlamentaria quien impulsó la candidatura de Castro a la Cámara de Diputados en las últimas elecciones parlamentarias y también sus dos campañas a los dos procesos constitucionales. En las tres ocasiones, sin embargo, no resultó electa.

    En el partido, Castro es asociada al área más liberal de la colectividad. De hecho, la dirigenta ha enfocado su rol en el tema mujer, llegando a ser la principal coordinadora de mujeres de RN en la región.

    En ese rol, por ejemplo, ha impulsado propuestas en materia de brecha salarial, empleo femenino y también violencia de género.

    Por ejemplo, en el marco de la última campaña parlamentaria, hizo un llamado a sacar el proyecto de sala cuna universal, que hoy mantiene en tensión al gobierno de Gabriel Boric con la UDI, a la que el mandatario acusó de entrampar su tramitación.

    “Si hoy día cuando hay un problema en el país respecto a la natalidad nosotros como futuros parlamentarios tenemos que ir apoyando (...). Hoy día el tema de la sala cuna universal que todavía se está discutiendo, que no hay consenso respecto a eso, nosotros tenemos que mirar que el país necesita esa herramienta, las mujeres para poder ir dando esos pasos, que salgan a trabajar tranquilas”, afirmó en una entrevista con una radio regional.

    También ha sido crítica de cómo el Poder Judicial ha abordado casos de abuso sexual. En 2021, por ejemplo, cuestionó el rol de los tribunales en el caso de Antonia Barra, llamando a implementar “políticas de género en la justicia”.

    En ese contexto, para algunos en el sector será un contrapeso claro para la futura ministra de la Mujer en caso de que se levante una agenda más ideológica, lo que, en todo caso, ha sido descartado por Marín.

    “Nuestro compromiso es trabajar y avanzar en aquellas políticas públicas que entreguen una ayuda real a las mujeres. Esto incluye materias de seguridad, como la violencia contra la mujer, y también el impulso económico y laboral, donde hoy tenemos cifras de desempleo récord en los últimos 15 años (...). Desde el 11 de marzo podrán evaluar nuestro trabajo”, dijo el viernes pasado tras su bilateral con la actual jefa de la cartera, Antonia Orellana.

    Más sobre:Ministerio de la MujerLa Tercera PMJudith MarinDaniela CastroRN

