De Urresti (PS): “Es imprescindible poner en discusión las dos reformas políticas, si no, sería un esfuerzo estéril”

Al senador socialista Alfonso de Urresti le correspondió actuar como coordinador de una reforma a la Constitución que buscaba modificar el sistema político.

La iniciativa que ya fue aprobada por el Senado y espera hace cuatro meses ser votada por la Cámara, fija un “umbral” (una barrera del 5% de los votos o contar con ocho parlamentarios) para que los partidos puedan elegir diputados. Además, establece una nueva causal de cesación del cargo parlamentario a aquellos que renuncien a sus partidos o bancadas.

Si bien esta reforma, que se suma otra iniciativa del gobierno, fue impulsada por senadores del PS, del PPD, de RN, de la UDI y de Evópoli, nunca ha contado con algún tipo de urgencia del Ejecutivo.

La ministra Macarena Lobos dijo en un foro del CEP que hay un diagnóstico compartido de que el sistema político requiere renovación. ¿Por qué ha costado tanto sacar estas reformas?

Hay mucha resistencia por partes interesadas, particularmente en la Cámara. Hay un diagnóstico común, nosotros contra viento y marea pudimos sacar una amplia mayoría en el Senado. Si se lleva a discusión, no cabe duda que se va a lograr una mayoría. Más aún hoy día con el Partido Republicano, el partido de gobierno, que también entiende, y así lo hemos leído, que es imprescindible poder contar con un mejor sistema político con menor fragmentación.

Ahora, habiendo dos reformas, una del gobierno que ha tenido discusión inmediata, ¿por qué la reforma de ustedes nunca ha tenido urgencia de parte del Ejecutivo?

Nosotros entendemos con la información que nos señala el ministro Álvaro Elizalde, que se quiere tener a las reformas en el mismo nivel de tramitación.

Ahora, hubo una declaración de la UDI y de RN pidiendo que se tramiten simultáneamente ambas reformas, porque ya sospechan que el gobierno no quiere sacar la reforma de los senadores.

Me parece muy bien la declaración de ellos, porque han sido coherentes.

¿Debería haber algún tipo de urgencia de parte del gobierno?

La reforma del gobierno va a sala el martes. Espero que, con eso, se incorpore el otro proyecto, la reforma constitucional, y se genere un gran acuerdo. Valoro la declaración conjunta de la RN y UDI. Es imprescindible poner las dos reformas. No veo viabilidad de solo sacar una de ellas, si no, sería simplemente un esfuerzo estéril.

¿El umbral se podría separar, porque la otra parte de la pérdida del cargo por renuncia sí genera más respaldo?

Se pueden discutir los umbrales, los guarismos. Nadie tiene que enamorarse de sus proyectos. Lo que sí tiene que haber es un consenso y una convicción de avanzar, al menos así lo ha manifestado el Presidente de la República. Todo lo que avance en dar gobernabilidad, lo vamos a respaldar. Los partidos tienen que tener instrumentos para evitar la dispersión. Y los gobiernos tienen que tener la claridad de quiénes son sus Parlamentos y no quedar sometidos como rehenes a un par de parlamentarios que van a terminar siendo bisagras y definiendo los grandes proyectos.

En otro tema, la decisión del PS de congelar su relación con el conglomerado, en especial con el Frente Amplio y el PC, ¿es irreversible?

Lo que vimos fue una actitud de deslealtad profunda respecto de la función de gobierno. Lo lamento porque primero es una deslealtad al Presidente Gabriel Boric. Es un desmarque que denota poca voluntad de trabajo conjunto. Es no entender lo que es gobernar. Creo que ellos aprendieron poco. Me sumo absolutamente a las palabras de Carolina Tohá. Además, es absolutamente contradictorio, porque esta misma ley aparece en el número 307 de los logros del gobierno.

Lo que pasa es que el Presidente Boric también se desmarcó del proyecto.

Creo que el Presidente hizo una precisión de que el proyecto no era un mensaje presidencial. Lo que sí es cierto es que se indicó por parte del Ejecutivo. Pero yo critico fuertemente lo desleales que son las declaraciones de estos dos partidos hacia sus compañeros de coalición.

El diputado Luis Cuello (PC) planteaba que ustedes también deben hacer una autocrítica de cómo salió la ley Naín-Retamal.

O sea, yo hice mi intervención en sala manifestando observaciones, pero ellos están tratando de salvarse solos. Eso no es correcto. La autocrítica tendremos que hacerla como gobierno, en general. Obviamente, hay decenas de leyes, en las cuales se puede hacer (una autocrítica), pero aquí el problema es el respaldo a una iniciativa del gobierno. Ahí el diputado Cuello no se hace cargo de eso. Leyes son decenas donde puede haber inconvenientes. Por ejemplo, a propósito de la ley de Permisología, hice mis observaciones en sala.

¿Y esta situación ya es irreversible, por ejemplo, la conformación de alianzas futuras?

Mire, yo soy un impulsor de la unidad más amplia de la izquierda y la centroizquierda, pero uno ve poca solidaridad. Espero que se pueda rectificar esta situación y que también el Presidente tenga una posición más contundente respecto de las inoportunas declaraciones de los parlamentarios de PC y del Frente Amplio.

Respecto al caso de Julia Chuñil, que es un caso de su zona. Entiendo que mantuvo una postura cautelosa, pero se ha generado un debate de si fueron prudentes las acciones del Frente Amplio, del PC y del mismo Presidente de la República.

Cuando creemos en un Estado de derecho, cuando creemos en la autonomía y en el profesionalismo de las policías y el Ministerio Público, uno tiene que ceñirse a esa investigación. Haber adelantado posiciones, el haber conjeturado opiniones que, por lo que sabemos hoy día, están absolutamente desvirtuadas, es un muy mal precedente. Hay que sacar lecciones, porque no fueron prudentes algunas intervenciones anticipatorias sobre el caso.