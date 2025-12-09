Debate Anatel: revisa los detalles del último debate entre Jara y Kast previo a la segunda vuelta

Las probabilidades que Polymarket le asigna a José Antonio Kast y Jeannette Jara para la segunda vuelta

Ad portas de la segunda vuelta presidencial este 14 de diciembre, este martes 9 a las 21.00 horas se realiza el debate presidencial en donde los candidatos tendrán su último encuentro antes de los comicios, además, presentarán sus propuestas, así como también responder a preguntas de la contingencia del país y del mundo.

Se trata de la nueva instancia organizada por la Asociación Nacional de Televisión (Anatel), donde los candidatos presidenciales Jeannette Jara y José Antonio Kast asistirán y participarán de la jornada que se estima dure dos horas y media.

Esta vez, son cinco los periodistas -cuatro mujeres y un hombre- escogidos para moderar la instancia: Carolina Urrejola (TVN), Julia Vial (TV+), Iván Valenzuela (Canal 13), Constanza Santa María (Mega) y Macarena Pizarro (Chilevisión).

Los temas serán más amplios: de cuatro bloques en la primera vuelta, ahora serán nueve bloques temáticos, cada uno a cargo de un periodista distinto. Las preguntas se mantienen bajo estricta reserva y fueron elaboradas por los departamentos de prensa de los canales.

Además, habrá dos bloques de preguntas cruzadas, donde cada candidato podrá interpelar directamente al otro. Al cierre, ambos tendrán espacio para sus mensajes finales.