SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Declaración de Rincón a favor de regularización de inmigrantes genera desmarques en Chile Vamos

Tras la reunión del comité político de Evelyn Matthei, en su primera vocería, la senadora de Demócratas respaldó las declaraciones del presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, quien planteó la necesidad de regularizar a los inmigrantes para que puedan trabajar en el sector.

Por 
Pedro Rosas
 
Rocío Latorre
Diego Martin

Este martes, la senadora Ximena Rincón (Demócratas) debutó formalmente en las vocerías de la abanderada de su partido, Chile Vamos y Amarillos, Evelyn Matthei. Un rol que han adoptado alternadamente varios miembros de su equipo tras las reuniones del comité político del comando ubicado en calle Enrique Foster.

La parlamentaria -quien la semana pasada fue notificada por el Tricel que no podrá volver a competir por su cupo en la Región del Maule- hizo su primer balance de la última semana de campaña junto a su par de Evópoli, Luciano Cruz-Coke.

En ese contexto, Rincón fue consultada por las declaraciones del presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, quien durante la mañana en entrevista con radio Pauta, planteó la necesidad de regularizar a los inmigrantes para que puedan trabajar en el sector.

No tenemos la fuerza laboral agrícola nacional para realizar todas esas labores que demanda la agricultura (...). Necesitamos a los inmigrantes”, afirmó el dirigente gremial.

Antonio Walker 1

Sus dichos fueron respaldados por la presidenta de Demócratas y causaron reacciones diversas en su sector: “Soy representante de una región agrícola donde la mano de obra extranjera ha estado presente en nuestro país”, dijo.

En esa línea, agregó que “la migración en el campo es fundamental porque hay trabajos que nuestros ciudadanos ya no quieren hacer, y lo han hecho, tradicionalmente, extranjeros que vienen por un periodo determinado a trabajar en el mundo agrícola”.

Y recalcó que “lo importante es que todo aquel migrante que quiere trabajar en nuestro país tiene que, obviamente, tener su situación de visa al día. Tenemos que ver los mecanismos para regularizarla y que, obviamente, no esté reñido con ningún tipo de delito o situación poco clara”.

En la coalición de centroderecha varios salieron a desmarcarse y a recalcar que bajo un eventual gobierno de Evelyn Matthei, no se regularizará inmigrantes que entren de forma ilegal.

“Evelyn Matthei ya manifestó que no hay espacio para regularizar inmigrantes ilegales por las siguientes razones: Chile necesita una política migratoria seria, responsable y en sintonía con los países desarrollados”, plantearon en una declaración pública los senadores de la UDI Luz Ebensperger y José Durana.

Los parlamentarios agregaron que, si bien se valora el aporte de la migración regular en la agricultura, “creemos que el camino correcto no son los perdonazos ni las regularizaciones masivas, sino el fortalecimiento de la visa de trabajador de temporada, un instrumento que ya existe en nuestra legislación y que debe ser potenciado”.

Mientras tanto, el presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro (RN), afirmó que “la necesidad de mano de obra no puede ser una excusa para regularizar (...). El extranjero debe entrar por la puerta ancha; y si empezamos a regularizar simplemente porque nos falta mano de obra, lo que vamos a hacer es un efecto llamada, obviamente”.

SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Añadió que “lo que esperamos entonces es que se pague más y se consiga mayor mano de obra chilena o mayor mano de obra extranjera, pero regularizada o con permiso de trabajo”.

Así, las declaraciones de Rincón rápidamente perdieron piso en Chile Vamos.

Y es que en la coalición no esconden que la senadora cometió un error al hablar de regularizaciones. Esto -dicen- sobre todo porque los otros abanderados del sector se distanciaron de los dichos de Walker y también considerando que Matthei ha sido clara con el tema.

El candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, también hizo un contrapunto con el planteamiento de Walker y Rincón. Si bien aseguró entender la preocupación de los agricultores, dijo que "la solución no puede ser regularizar a cientos de miles de inmigrantes ilegales”.

“Chile no resiste más improvisaciones en materia migratoria, ni empadronamientos ni regularizaciones masivas”, apuntó.

Su par del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, en tanto, fue más duro y afirmó que “si el señor Walker se quiere hacer cargo personalmente de recibir a esa gente en su casa, perfecto. Si él se va a hacer cargo de sus cuentas en Fonasa, perfecto. Pero vamos a ver a cuánta gente está dispuesto él a asumir como carga propia. Porque si no, lo que pasa es que estoy distribuyendo esas cargas sobre la gente más humilde de Chile".

Por lo mismo, apuntó a que los empleadores que tienen inmigrantes ilegales trabajando “están cometiendo un delito. No puede contratar a una persona que está ilegalmente en el país y no puede contratar sin pagar cotizaciones”.

Más sobre:Ximena RincónEvelyn MattheiEarly AccessEleccionesInmigrantesAntonio Walker

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Resultados de canales de TV: TVN, CHV y Canal 13 recortan pérdidas, Mega sigue ganando y otros dos sorprenden

Director de Fonasa y segunda licitación que lanzarán para crear nueva modalidad: “Hemos hecho todo para que esto sea exitoso”

Casi 14 mil subsidios a la tasa para compra de viviendas nuevas ya han sido aprobados por bancos y solicitudes siguen subiendo

BCG: Medios de pago en Chile subirán a un ritmo de 8% anual y en América Latina crecerán al doble que el mundo

Escándalo en el Registro Civil: detienen a altas funcionarias que planificaron robo

Venta de Carrefour en Argentina atrae a operadores y fondos de inversión: Cencosud sería uno de los interesados

Lo más leído

1.
La mitad de los migrantes con empleo en Chile son venezolanos y la mayoría trabaja en el comercio

La mitad de los migrantes con empleo en Chile son venezolanos y la mayoría trabaja en el comercio

2.
El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

3.
Villalobos se queda sin vacaciones en Costa Rica: Corte de Santiago revoca permiso del general (r) acusado por fraude

Villalobos se queda sin vacaciones en Costa Rica: Corte de Santiago revoca permiso del general (r) acusado por fraude

4.
SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo 5,1 percibido en regiones de Los Ríos y Los Lagos

SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo 5,1 percibido en regiones de Los Ríos y Los Lagos

5.
Sin presentar estudios concluyentes: Trump vincula consumo de paracetamol durante el embarazo con el autismo

Sin presentar estudios concluyentes: Trump vincula consumo de paracetamol durante el embarazo con el autismo

Portada del dia

Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cómo es el entrenamiento militar de civiles en Venezuela que Maduro ordenó para responder a las “amenazas” de EEUU

Cómo es el entrenamiento militar de civiles en Venezuela que Maduro ordenó para responder a las “amenazas” de EEUU

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Esta es la empresa que hará posible que TikTok pueda seguirse utilizando en EE.UU.

Esta es la empresa que hará posible que TikTok pueda seguirse utilizando en EE.UU.

Servicios

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Hasta cuándo hay plazo para pagar la tercera cuota de las contribuciones

Hasta cuándo hay plazo para pagar la tercera cuota de las contribuciones

A qué hora y dónde ver a Alexis Sánchez por el partido de Sevilla vs. Villarreal en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Alexis Sánchez por el partido de Sevilla vs. Villarreal en TV y streaming

Declaración de Rincón a favor de regularización de inmigrantes genera desmarques en Chile Vamos
Chile

Declaración de Rincón a favor de regularización de inmigrantes genera desmarques en Chile Vamos

Escándalo en el Registro Civil: detienen a altas funcionarias que planificaron robo

La silenciosa carrera para buscar al policía más influyente que debutará en el Ministerio de Seguridad

Resultados de canales de TV: TVN, CHV y Canal 13 recortan pérdidas, Mega sigue ganando y otros dos sorprenden
Negocios

Resultados de canales de TV: TVN, CHV y Canal 13 recortan pérdidas, Mega sigue ganando y otros dos sorprenden

Director de Fonasa y segunda licitación que lanzarán para crear nueva modalidad: “Hemos hecho todo para que esto sea exitoso”

Casi 14 mil subsidios a la tasa para compra de viviendas nuevas ya han sido aprobados por bancos y solicitudes siguen subiendo

Esta es la empresa que hará posible que TikTok pueda seguirse utilizando en EE.UU.
Tendencias

Esta es la empresa que hará posible que TikTok pueda seguirse utilizando en EE.UU.

Cómo es el entrenamiento militar de civiles en Venezuela que Maduro ordenó para responder a las “amenazas” de EEUU

Qué es la leucovorina, el medicamento que podría tratar el autismo, según Estados Unidos

Sevilla de Sánchez y Suazo no puede ante Villarreal y pierde como local en un partido increíble
El Deportivo

Sevilla de Sánchez y Suazo no puede ante Villarreal y pierde como local en un partido increíble

Repasa la caída en casa del Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo ante Villarreal

Dónde y a qué hora ver a Palmeiras vs. River Plate por la Copa Libertadores

Tendrá 6 sedes y 11 días de actividades: así será la XXIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile
Finde

Tendrá 6 sedes y 11 días de actividades: así será la XXIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile

Pedro Aznar en el Teatro Municipal de Las Condes: los detalles de sus tres presentaciones

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

La Casa de los Espíritus confirma su estreno y libera nuevas imágenes
Cultura y entretención

La Casa de los Espíritus confirma su estreno y libera nuevas imágenes

Muere a los 87 años la emblemática actriz Claudia Cardinale, icono del cine italiano

“NINA”: Llega a Teatro UC obra estrenada hace casi un siglo que aborda la reivindicación de la mujer

Trump se reúne con Milei y le entrega fuerte apoyo: “Tiene mi respaldo completo y total para su reelección”
Mundo

Trump se reúne con Milei y le entrega fuerte apoyo: “Tiene mi respaldo completo y total para su reelección”

Trump afirma que ahora cree que Ucrania puede recuperar todo el territorio perdido ante Rusia

Acusan al padre de Elon Musk de abusar sexualmente de sus propios hijos e hijastros

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición
Paula

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición

Hablemos de amor: el abuso de mi psicólogo

La tasación de los cuidados: ¿cómo se mide en dinero el trabajo de cuidar?