Declaración pro Palestina provoca nuevo round oficialista entre el Frente Amplio y el PPD

El primer debate oficialista de cara a la primaria del 29 de junio, realizado el lunes de esta semana, no deja de generar esquirlas en la alianza de gobierno. Esta vez fue la jefa de campaña de Gonzalo Winter, la diputada Gael Yeomans, la que emplazó al Partido Por la Democracia (PPD) -y a su candidata presidencial, Carolina Tohá-, lo que tensionó una vez más al bloque.

Todo partió porque, el lunes, en el debate que organizó y transmitió Radio ADN, Winter, el abanderado del Frente Amplio, cuestionó la postura del PPD frente al conflicto entre Israel y Palestina, e hizo un llamado a Tohá a pronunciarse.

“Yo quisiera preguntarle cómo se posiciona el PPD en esta materia, porque el presidente del partido tiene una posición distinta respecto a un genocidio”, dijo el diputado.

Winter hizo referencia a una cuestionada entrevista que Quintana dio hace un mes en Radio Cooperativa, en que planteó que “Chile lamentablemente ha sido parte en propagar el antisemitismo, y a veces las expresiones, las declaraciones del gobierno (han ido en esa línea)”.

En respuesta, Tohá argumentó que “el partido lo aclaró. La posición del partido no es la del presidente. No es que hay distintas opiniones, sino que el partido tiene una posición y no es la del presidente. El presidente tiene una opinión personal”.

Tras el comité político del lunes, en La Moneda, Quintana también respondió al emplazamiento de Winter. “Estamos superdisponibles, particularmente Carolina Tohá, para debatir todos los temas, pero no en la lógica de la corrección política, de esta pauta que a uno se le intenta imponer respecto de cómo actuar (...). Eso le ha hecho daño a la izquierda del mundo y espero que eso se entienda también en Chile”, sostuvo.

Ante ese comentario, Yeomans decidió entrar a la discusión. “El senador plantea que la defensa de la causa Palestina sería una posición identitaria y de corrección política (...). Ignora que Chile acoge a la comunidad Palestina más grande del mundo fuera de Medio Oriente, por lo que la defensa de los derechos palestinos es también un asunto de protección a nuestros compatriotas”, escribió en su cuenta de X este martes.

La diputada fue un paso más allá y planteó que “es preocupante que Quintana mantenga estas posiciones, y más preocupante aún es que Carolina Tohá se haya desmarcado de sus declaraciones. Pero que el propio PPD se haya restado de la declaración de los partidos del progresismo en apoyo a los derechos humanos en Gaza”.

En su publicación, Yeomans adjuntó una declaración firmada por siete de los ocho partidos de la alianza de gobierno, en que se hace un llamado a respetar los derechos humanos en Gaza. ¿El único ausente? El PPD.

Las palabras de la diputada enfurecieron al PPD. Quintana, a través de la misma red social, le respondió: “He dicho públicamente que la respuesta de Israel es desproporcionada, e incluso que estamos frente a una masacre en Gaza. El problema es que no he dicho exactamente lo que usted quiere escuchar. A eso me refiero con corrección política. Gracias por ayudarme a dejar tan claro el punto".

En tanto, el secretario general del PPD, José Toro, respondió que “cuando se firmó esa declaración, no se le comunicó a la directiva del PPD. Si nos hubiesen al menos informado, la habríamos firmado de inmediato”.

Y agregó: “Espero que el hecho de que se haya firmado esta declaración sin comunicarle al PPD, y que hoy se saque a relucir por parte de usted, que es la jefa de campaña de Gonzalo Winter, no tenga que ver con las primarias, porque sería muy irresponsable utilizar el dolor de miles de personas como un punto político“.

Desde la directiva del PPD aseguran que no se les convocó a adherir.

Sin embargo, desde la comisión de derechos humanos de la alianza, que trabaja de forma periódica, acusan que esta colectividad nunca se ha sumado a sus reuniones y que no tienen un representante designado para participar. Por lo mismo, no fueron incluidos en la declaración que emitieron la semana pasada.

Hasta el cierre de esta edición, la instancia sesionaba nuevamente. Sus integrantes eran conscientes del intercambio que hubo entre Yeomans y el PPD. Fue algo que conversaron, a través de WhatsApp, durante este martes.