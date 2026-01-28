SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    ¿Del odio al amor? PS contacta al FA y apuesta por recomponer relaciones para articularse como futura oposición

    La timonel socialista, Paulina Vodanovic, conversó ayer con su par Constanza Martínez para cooncretar una cita en los próximos días. Previamente hizo lo propio con Lautaro Carmona. "Hay que articularse con todos", reconoce la timonel, a pocas semanas de convertirse en oposición.

    Por 
    Cristóbal Fuentes
     
    Paula Catena
    MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

    A dos semanas del “estallido socialista” que marcó la suspensión de las relaciones entre la colectividad que encabeza Paulina Vodanovic con el Partido Comunista (PC) y el Frente Amplio (FA), los ánimos en las filas del actual oficialismo comienzan a calmarse.

    El martes por la mañana, los presidentes del Partido Socialista (PS) y el PC, la senadora Vodanovic y Lautaro Carmona, respectivamente, se encontraron en los estudios de radio Cooperativa. Ahí, la timonel sinceró que “vamos a buscar fórmulas de poder seguir trabajando juntos. Los intereses de las personas están por encima, pero también esperamos gestos políticos”.

    Vodanovic está decidida en volver a conversar. Así lo hizo con Carmona cuando coincidieron. Y posteriormente hizo lo propio con la timonel del FA, Constanza Martínez, pese a que continúa molesta por la arremetida de integrantes de ese partido -y del PC- en contra del PS por la aprobación de la ley Nain-Retamal.

    “Hay que articularse con todos. Nosotros, como partido, tenemos un mandato de unidad de toda la oposición (...). ¿Cómo se va a hacer? Conversando, dialogando y buscando los puntos de encuentro, entendiendo que hay puntos fundamentales donde tenemos que tener acuerdos y unidad", dijo Vodanovic a este medio.

    La timonel pretende retomar las conversaciones con el FA y el PC con el fin de empezar a construir una oposición amplia con principios comunes y unidad de propósito, en línea con lo que resolvió el comité central de su colectividad.

    Antes de cualquier reunión, sin embargo, Vodanovic quiere abordar el tema con el resto de la mesa de su partido. Pero su idea es citar al FA, el PC y el PPD -las cuatro mayores colectividades del oficialismo- a un encuentro para abordar las diferencias evidenciadas durante las últimas semanas. Fue ella misma quien coordinó la cita del viernes pasado que destacó por la exclusión de comunistas y frenteamplistas.

    Esa reunión del viernes no fue bien recibida por parte de las filas socialistas. Sobre todo, entre los sub 50. Algunos diputados -entre ellos, Daniel Manouchehri, Daniella Cicardini, Juan Santana y Daniel Melo- advirtieron que no les parecía que la exclusión fuera el camino a seguir.

    El presidente del Partido Por la Democracia (PPD), el senador Jaime Quintana, está en la misma línea que la timonel del PS. “Es posible que como bloques tengamos apreciaciones distintas cuando seamos oposición, pero eso lo sabremos recién después de marzo. Hoy tenemos todos una responsabilidad de cerrar bien el mandato del actual gobierno”.

    La meta de que el gobierno del Presidente Gabriel Boric termine lo mejor posible es algo que ha comenzado a pesar en sectores del Socialismo Democrático, la coalición emprendió una arremetida para separar aguas con los partidos más a izquierda una vez en la oposición, tras los cuestionamientos que recibieron en el marco de la absolución de Claudio Crespo.

    El propio Boric ha evidenciado incomodidad por la división al interior de su alianza. El viernes de la semana pasada, antes de la reunión del Socialismo Democrático con la DC, hizo un llamado al orden a los partidos políticos. Ese mismo día se comunicó con Vodanovic.

    Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Más allá de la disponibilidad a sentarse a conversar, en el Socialismo Democrático no pretender renunciar a reforzar su identidad. “El esfuerzo hacia el Socialismo Democrático tiene que ver con la identidad propia de partidos afines, pero no para antagonizar del marco unitario que como oposición se tendrá con otros sectores”, sostuvo el jefe de bancada de los senadores PS, Juan Luis Castro.

    El legislador agregó que “espero que la izquierda actúe de consuno en el periodo que viene, pero no vamos a renunciar al rol del PS para visibilizar su perfil político- social y ofrecer una nueva alternativa al país”.

