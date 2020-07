Timoneles de Chile Vamos dicen que gobierno anunciará “en las próximas horas” nuevas medidas para clase media y que “quedará muy claro que hay opciones mucho mejores” que el retiro de fondos AFP

Los presidentes de Renovación Nacional, Mario Desbordes y la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, afirmaron que en las “próximas horas” el gobierno anunciará nuevas medidas para la clase media y que éstas dejarán claro que “hay opciones mucho mejores que” el retiro de fondos de pensiones.

Sus dichos se dieron luego de la reunión vía Zoom que sostuvieron de forma extraordinaria esta mañana con el Presidente Sebastián Piñera pasadas las 11.00.

Encuentro que se dio luego de que el jueves pasado el gobierno suspendiera “hasta nuevo aviso” el comité político ampliado entre el conglomerado y los ministros del comité político. Esto como una forma de molestia debido a la aprobación de la idea de legislar el proyecto de retiro de fondos de pensiones en el Congreso, aprobado con 13 votos del oficialismo (9 de RN y 4 de la UDI) en pasado miércoles por la Cámara de Diputados.

Los presidentes de RN, la UDI y Evópoli. Foto: Mario Téllez

“Hemos estado trabajando con nuestro gobierno para presentar un paquete de medidas mucho más robustas para la clase media. Esperamos que durante las próximas horas tengamos anuncios importantes en esta materia que vayan en ayuda directa de miles de familias lo están pasando muy mal”, indicó Desbordes.

Agregó que “siempre he dicho que la posibilidad de retirar fondos de pensiones es la última opción y siempre y cuando no hayan mejores opciones sobre la mesa. Yo estoy seguro de que después de estos anuncios va a quedar muy claro que hay opciones mucho mejores que abrir esa posibilidad y creo que se ha hecho un muy buen trabajo”.

En la misma línea, la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe indicó que “fue una reunión corta pero ejecutiva. En donde vimos los escenarios que se están dando para la votación del miércoles. Y donde más nos planteó que se habían acogido gran parte de las inquietudes que le habíamos planteado en términos de la ayuda a la clase media”

Justamente, según reveló La Tercera PM en la reunión con los líderes del bloque, Piñera, según asistentes, pidió que le hicieran un balance de cómo están los votos de sus respectivas bancadas.

“Acá hay un paquete de medidas que es infinitamente mejor que el retiro al 10% de las AFP. En donde se les entregará un préstamo blando a las personas, donde el Estado pondrá el 25% de ese préstamo y donde las personas solo lo van a pagar en la medida que lo puedan y sus ingresos lo permitan”, agregó la timonel UDI.

Para complementar que “esta reunión fue un esfuerzo real del Presidente por acercarse a los partidos. Y por lo mismo, creemos que vamos por un buen camino. Estamos conversando con nuestros diputados, para que conozcan esta propuesta y puedan ojalá alinearse con la postura oficial del partido, que es justamente ayudar a la clase media sin perjudicar las pensiones de las personas que ya en nuestro país son extremadamente bajas”.

Rubilar confirma nuevo anuncio

La vocera de gobierno, Karla Rubilar, confirmó que el Presidente Piñera anunciará durante las próximas horas nuevas medidas de apoyo a la clase media.

“En las próximas horas el Presidente va a anunciar este plan de protección a la clase media que esperamos de verdad, que cuando se escuche lo que anunciaremos, se entienda que estamos haciendo un esfuerzo muy relevante para llegar con la protección que la ciudadanía necesita y que ésta sea una proposición mucho mejor que cualquiera posibilidad de tocar los ahorros que a la gente tanto les ha costado”, indicó.

En ese sentido, destacó el rol que ha jugado el Mandatario en las conversaciones con Chile Vamos e indicó que están trabajando para establecer “un nuevo trato” con el bloque oficialista.

“En las crisis los líderes lideran. Y eso está haciendo hoy el Presidente Piñera. Y es él el que comanda las conversaciones, porque tenemos que estructurar un nuevo trato, un nuevo trato de nosotros como gobierno y de los partidos con nosotros”, afirmó.

En ese sentido insistió en que lo que se busca con dicho acuerdo es “para que en lo que queda de gobierno evitemos tener discrepancias que puedan dañar nuestra única labor, que es trabajar por los chilenos y chilenas”.

Consultada sobre las negociaciones con los diputados para la votación del miércoles cuando el proyecto de fondo de pensiones se vea en particular, indicó que “esta vez en vez de pecar de déficit de diálogo, queremos pecar de exceso de diálogo”.

Mientras que frente a la insistencia sobre si cuentan o no con los votos necesarios para rechazar la iniciativa, la vocera se limitó a contestar que “sobre las votaciones en el Congreso nosotros creemos que las personas se pueden convencer de que no es un buen proyecto el del 10%, como lo hemos transmitido, por razones evidentes. Si nosotros presentamos una propuesta mejor que el 10% y no daña las pensiones, creemos que eso es más que suficiente para que cada una de las personas vote bien”.