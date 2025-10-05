SUSCRÍBETE
La Tercera
Política

Desbordes profundiza crítica a Cataldo por violencia en liceos emblemáticos: “Ha habido un silencio total”

El alcalde de Santiago comentó que "queremos medidas de seguridad, queremos cámaras, queremos algo que controle el acceso. No nos importa que un grupo pequeño se oponga y reclame y diga que esto es criminalizar, porque queremos pensar en la mayoría que sí quiere estudiar".

María José HalabiPor 
María José Halabi
Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

Tras los últimos hechos de violencia que se han desarrollado en establecimientos educacionales públicos en Santiago, el alcalde de la comuna, Mario Desbordes, profundizó las críticas hacia el Ministerio de Educación y al líder de la cartera, Nicolás Cataldo, por su respuesta ante la situación.

Por parte del ministro Cataldo ha habido un “silencio total. Le hemos planteado al ministerio, mire, ayúdenos en esta... Primero, cuando tuvimos las tomas, el Ministerio no se metió, así de simple, y ellos pensaban que las tomas iban a durar meses, etcétera”, explicó Desbordes en Meganoticias.

Aquí el que se toma el liceo lo desalojamos de inmediato porque yo tengo que preocuparme de la comunidad mayoritaria que quiere estudiar, y así lo hemos hecho, incluso hasta la semana pasada que hubo otra toma más, duró 30 minutos. Carabineros nos ha colaborado mucho y llega de inmediato, rápidamente desaloja y normaliza. No participó el ministerio en nada, en ninguna de las reuniones se les invitó“, comentó el alcalde.

Mario Desbordes subrayó que Cataldo “hizo una declaración por ahí luego forzada por la prensa de que condenaba la violencia, ya está bien, pero no nos quedemos en condenar”.

Agregó que “esto es un grupo tan minoritario, pero que ha logrado concentrarse en estos pocos establecimientos, mayoritariamente en la comuna de Santiago, y por lo tanto el ministerio debería decir, ‘bueno, como esto está acotado a estos establecimientos, ahí voy a invertir un poquito en medidas de seguridad que hagan más difícil la vida a estos personajes que le están haciendo también’. La comunidad completa está desesperada porque lo único que quiere es estudiar”.

“Queremos medidas de seguridad, queremos cámaras, queremos algo que controle el acceso. No nos importa que un grupo pequeño se oponga y reclame y diga que esto es criminalizar, porque queremos pensar en la mayoría que sí quiere estudiar", exclamó.

Rol del ministro Luis Cordero: “Es la única autoridad que ha dicho las cosas como son”

Consultado sobre si ha tenido conversaciones con el ministro de Seguridad, Luis Cordero, por los actos de violencia Desbordes dijo que “es la única autoridad de gobierno que ha dicho las cosas como son, es la única autoridad de gobierno que pasó más allá del discurso tibio que tienen las autoridades del Ministerio de Educación y otros”.

“El ministro Cordero se atrevió a decir que esto no es ya para aulas seguras, que esto excede los reglamentos educacionales y que aquí tenemos que enfrentar esto con un criterio de la persecución penal" explicó.

Mario Desbordes añadió que “el ministro Cordero es el único que ha tenido esa actitud en varias declaraciones públicas, ha insistido en eso. Pero el problema que tenemos es que concejales, autoridades políticas, parlamentarios de cierto sector están constantemente acusándonos de criminalizar la protesta".

