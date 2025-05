Desde respeto a la vida privada a solicitudes de renuncia al ministro: Las reacciones por la relación Tohá-Marcel

“Desde hace un tiempo somos pareja con Mario Marcel. Hemos buscado mantener esto en un plano privado”, transparentó la abanderada presidencial Carolina Tohá (Socialismo Democrático) en entrevista con La Tercera Domingo.

La exministra del Interior decidió hacer pública su situación sentimental con el actual titular de Hacienda durante el ciclo de conversaciones con los candidatos a La Moneda que ya inició este medio.

Al respecto detalló que “esto comenzó el primer año en que fui ministra. Se fue dando de a poco, muy gradualmente... No fue de la noche a la mañana”. Además, agregó que al Presidente Gabriel Boric “yo misma se lo conté y Mario también se lo contó. No era algo escondido”.

Un aspecto de la vida privada que podría tener consecuencias políticas, considerando la posición actual de ambos: ella, precandidata presidencial, y él, a cargo de la billetera fiscal.

A ello se suma el uso estratégico que pueda tener el revelar esta situación, considerando la búsqueda de Tohá por reforzar su imagen y resaltar su lado más humano, contrarrestando la visión contraria que se pueda tener dado el rol que asumió como ministra del Interior.

Si bien en la oposición distintos actores partieron de la base de respetar la intimidad de la exsecretaria de Estado, también advirtieron sobre las dudas que genera esta relación en el comportamiento y declaraciones que ambos han tenido en distintas situaciones. Cuánto influye esta relación en ello es parte de los cuestionamientos que se plantearon.

“Lo correcto es que deje su cargo”

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, quien además es uno de los voceros de la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, sostuvo en Mesa Central que “políticamente corresponde debatir cuáles son las propuestas que cada candidato o candidata tiene para Chile. La vida privada de cada uno es eso”.

Y en tono de broma, añadió: “Quizás el único reproche que le puedo hacer a la exministra Tohá es que, con ese nivel de llegada en el Ministerio de Hacienda, debió haber conseguido más plata para Carabineros”.

Pero no todos se lo tomaron con humor. Para el secretario general de la UDI, diputado Juan Antonio Coloma, “ aquí uno puede entender lo virulento de los ataques de Mario Marcel a todas las propuestas económicas de Evelyn Matthei . Uno no puede tener claridad de si lo hacía en su rol de ministro de Hacienda o respecto de la cercanía que tiene con Carolina Tohá. Esto dificulta a futuro cualquier tipo de conversación en materia económica en nuestro país, toda vez que se van a confundir o traslapar las opiniones técnicas con opiniones personales, que obviamente terminan por influir en las opiniones que pueda hacer el ministro de Hacienda”.

En tanto, el diputado Miguel Mellado (RN) planteó una interrogante respecto de la gestión del ministro Marcel en este gobierno, considerando que la propia Tohá manifestó que la relación comenzó en 2023, cuando ingresó al gabinete.

“Esta revelación era un secreto a voces, pero lo que hay que ver es si las acciones de Marcel tuvieron algún sesgo en la asignación de recursos ”, cuestionó el parlamentario.

Mellado también tuvo una reflexión similar a la de Coloma. “Ahora hacen sentido sus opiniones políticas en cuanto a la candidata Matthei, porque estaba apoyando a su pareja antes que ser funcionario de gobierno”, dijo.

Mientras, el diputado Agustín Romero (Partido Republicano) advirtió que, aunque respeta “la vida privada y la intimidad de las personas (...) es legítimo que surjan dudas sobre la objetividad en el debate público ”.

Según Romero, “Mario Marcel debió haber salido del gobierno hace tiempo por su pésimo manejo económico y el legado de miseria que le deja al próximo gobierno. Ahora bien, si el ministro Marcel quiere participar activamente en la discusión electoral, lo correcto —como cualquier autoridad del Ejecutivo— es que deje su cargo”.

El diputado y vocero de la campaña presidencial de Johannes Kaiser, Cristián Labbé, señaló que “ (Marcel) debe ser muy prudente con lo que dice, con lo que opina y sobre todo debe ser capaz de resguardar los intereses de los chilenos por sobre los intereses de su pareja y lo que puedan hacer para que ella llegue a la Presidencia. C reo que ahí está el punto, en la prudencia y la transparencia”.

Ninguno de los candidatos de la derecha, ni Evelyn Matthei ni Juan Antonio Kast ni Johannes Kaiser se refirieron al tema este domingo.

La defensa oficialista

La candidata presidencial del Partido Comunista y Acción Humanista, Jeannette Jara, también fue consultada sobre este tema en Canal 13. Ahí respaldó a Marcel y los cuestionamientos que hizo a propuestas económicas de Matthei.

También aseguró que “a la gente hay que medirla por su trabajo más que por lo que hace en su intimidad. Y en este caso creo que, por lo menos yo que trabajé directamente con Mario, y con Carolina menos tareas conjuntas, pero evidentemente es un trabajo que se desarrolló con absoluta seriedad. En mi caso, yo no tengo nada que decir al respecto”.

En esa línea, el diputado y presidente de Acción Humanista, Tomás Hirsch, dijo que “es burdo plantear que determinada persona pueda o no hablar dependiendo de si existe una relación sentimental o no con otra persona. Me parece más relevante poner la atención en las preocupaciones y necesidades de la población que preocuparse por las relaciones afectivas de las y los candidatos”.

Según el jefe de la bancada de diputados frenteamplistas, Jaime Sáez, “el ministro Marcel debe continuar tal cual lo ha hecho hasta ahora, esto es: con pleno apego a la Constitución y las leyes”.

Y agregó: “Los programas económicos de las distintas candidaturas presidenciales, sobre todo de las más relevantes en lo público, generan justamente debate y generan muchas veces reacciones en los mercados, por lo tanto no se le puede pedir al Ministro de Hacienda que no se refiera necesariamente a esos temas porque forman parte de la agenda que tiene que llevar día a día como parte de sus responsabilidades”.

La diputada Lorena Fríes (FA) apuntó a que “esta es una cuestión personal, y si esto ya lleva un tiempo y ha funcionado bastante bien, yo no sé por qué estamos buscándole la quinta pata al gato a una relación que claramente se constituye en lo privado y no ha tenido impacto, por lo que sabemos, en el ámbito público, así que yo me quedo ahí”.