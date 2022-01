Diputada Cariola: “Si este gobierno quiere desfinanciar al próximo para implementar la PGU, que lo digan con todas sus letras”

Ayer la Cámara de Diputados aprobó en general y en particular el proyecto de financiamiento de la Pensión Garantizada Universal (PGU), pasando así al Senado para su revisión este martes o el miércoles.

Si bien fue visada por unanimidad de los presentes, con 130 votos a favor, la aprobación no fue fácil, ya que uno de los nudos a enfrentar fue la indicación de la oposición que propone un impuesto a los llamados “súper ricos”. Un artículo que el oficialismo había pedido votar por separado, pero que finalmente se deliberó en conjunto a fin de agilizar la tramitación.

A esto se suma que ayer lunes, tras ser ratificado como próximo Presidente de la República en una ceremonia en el Servel, Boric afirmó: “Vamos a presentar al gobierno un pool de alternativa distintas para asegurar el financiamiento en función de economistas expertos en el área, que no necesariamente son de nuestro sector. (...) Estamos porque esto salga lo más rápido posible en la medida en que haya garantías de que está financiado”.

Esta mañana, en conversación con Radio Universo, la diputada Karol Cariola (PC), expresó que “la porfía ha sido del gobierno, que presentó un proyecto de ley sin financiamiento, no tiene financiamiento permanente”

“No lo estoy diciendo yo, lo han dicho los economistas. Salió un informe solicitado por el Senado del Consejo Fiscal Autónomo que entregó una opinión lapidaria para el gobierno respecto de esta situación. Y digo lapidaria, reafirmando la posición que hemos tenido como oposición y que también lo manifestamos al equipo del Presidente: Se trata de la responsabilidad fiscal que debe tener un Presidente al momento de implementar nuevas políticas públicas”, aseveró la parlamentaria.

“Nosotros en nuestro programa de gobierno también tenemos contemplada una Pensión Básica Universal, porque estamos de acuerdo con ello. Es más, la nuestra es un poco más ambiciosa, pero el gobierno presentó una propuesta desfinanciada”, agregó Cariola.

“Entonces, cuando la oposición aprueba el impuesto a los ‘súper ricos’ y otras exenciones, es porque le hemos pedido incansablemente al gobierno aumentar el financiamiento por la vía de las exenciones, para poder con eso financiar de forma permanente el proyecto, que no es difícil, es una cuestión de tener voluntad política”, explicó la diputada.

“Si este gobierno quiere desfinanciar al próximo gobierno para implementar la PGU, que lo digan con todas sus letras. Si el gobierno tiene la disposición de establecer mecanismos para poder financiar la PGU con ingresos permanentes, como exenciones tributarias, sigamos conversando. Hemos tenido conversaciones, y creo que van dando frutos, pero que no sea en base a amenazas”, concluyó en esta materia.

“Los partidos, incluido el PC, tienen una aspiración a jugar distintos roles en el gobierno”

Otra de las preguntas transmitidas a la diputada Cariola, guarda relación ya no con el debate legislativo, si no la conformación del próximo gobierno con Gabriel Boric como Presidente de la República.

“Lo que hizo nuestro Presidente electo, Gabriel Boric, fue convocar un equipo para llevar adelante el proceso de instalación del gobierno, el proceso de transición entre este gobierno y el que viene; que requiere de caminos que abordar, tanto en lo legislativo, como en el trabajo propio de la instalación de gobierno que viene con sus cargos”, dijo Cariola, explicando que Boric le solicitó “llevar la relaciones políticas entre el equipo del Presidente electo con el Congreso Nacional”.

En esta línea, una consulta constante tras la elección de Boric como futuro Jefe de Estado, ha sido cuáles serán los nombres que figurarán en el gabinete. Un anuncio que el Mandatario electo afirmó que será dado a conocer la última semana de enero, “sin adelantar” carteras.

“Entiendo que el Presidente electo le pidió a los partidos que son parte de la coalición de gobierno, propuestas que van a ser consideradas. Efectivamente lo que él ha pedido es la libertad necesaria para poder conformar un equipo. Eso, más allá de las propuestas que los partidos puedan entregar y eso evidentemente es algo que es muy legítimo. Todos los partidos pueden ser parte de la presentación de gobierno, pero lo que ha quedado claro es que serán decisión del Presidente electo”, explicó Cariola.

“Valoro mucho que los partidos, tanto de la coalición como los del entorno -que están en posición de colaborar-, respeten plenamente el rol del Presidente de la República, que es quien tiene la principal responsabilidad de conformar su gabinete. Y que esto no se dé por medio de presiones o cuestionamientos, u otras fórmulas que sabemos que se utilizaron en el pasado para la conformación de los gabinetes, porque el Presidente lo que no quiere es reproducir viejas fórmulas de la política que no han dado los mejores resultados”, agregó Cariola.

“Nos hemos estado reuniendo estos días con las bancadas de varios de los partidos, el PPD, el PS, incluso la DC. (...) Si el Presidente considera que hay alguna persona que es militante de estos partidos, que pueda jugar un rol y puede aportar en esta dirección, creo que el Presidente debe tomar la decisión en esa línea”, dijo considerando a miembros de partidos externos a la coalición.

“Algo muy distinto, es si la coalición se abre o no, yo creo que eso es una discusión política de los partidos, que han estado conversando. Estos meses que han transcurrido desde la segunda vuelta en adelante, se han abierto una serie de decisiones políticas entre las organizaciones que han sido parte de eso. Esto ha sido parte de un proceso colaborativo (...) Me ha tocado llevar las conversaciones con el parlamento, y tengo la certeza de que el proceso político-legislativo no va ser fácil, y acá lo que necesitamos es sumar voluntades y no restar”, continuó la diputada.

Ahora, consultada directamente por las expectativas de los partidos con miras al gabinete, sobre todo de los partidos que conforman Apruebo Dignidad y considerando que Boric ha declarado que no se basará en “cuoteos”, Cariola consideró “legítimas” las expectativas.

“Los partidos, incluido el PC, tienen una aspiración a jugar distintos roles en el gobierno. El comité político es un espacio muy importante donde, al menos las fuerzas de la coalición, tienen una legítima aspiración a estar incorporados de cierta manera, y creo que eso de alguna forma se ha ido respondiendo”, explicó Cariola.

“Es más, los partidos de Apruebo Dignidad se han reunido de manera permanente con el equipo de instalación, todas las semanas, y da cuenta de ir haciendo eco de lo que el comité político tiene que ir haciendo, más allá de un ministerio en particular. Porque la conformación del comité político no necesariamente implica solo a los ministros, si no también mecanismos de integración que son parte de la coalición y más allá incluso. Es parte de lo que está en conversación y que el Presidente debe resolver estos días. Estamos a poquitos días, así que no me apresuraría a adelantar cosas que están en proceso de resolución”, concluyó al respecto.