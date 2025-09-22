SUSCRÍBETE
Política

Diputada Mix y apoyo de Vodanovic a Tatiana Urrutia: “Somos compañeros de partido y obvio me apoya también”

La semana pasada, el jefe comunal de Maipú dijo que Urrutia, aspirante a la Cámara por el distrito 8, es "mi candidata a diputada".

José Miguel Wilson 
José Miguel Wilson

Tras el respaldo que le dio el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (Frente Amplio), a su compañera de colectividad, Tatiana Urrutia (FA), a quien definió como “mi candidata”, la diputada Claudia Mix (FA) declaró que ella también siente el apoyo del jefe comunal.

“Somos compañeros de partido y obvio me apoya también”, dijo Mix, desestimando que sea un problema el gesto de Vodanovic en favor de quien la acompaña en la lista del oficialismo en el distrito 8 (norponiente de Santiago).

Para estos comicios, Mix busca ser elegida para un tercer período parlamentario, mientras que Urrutia, quien fue secretaria general de Revolución Democrática y convencional en el primer proceso constituyente, enfrenta su primera postulación al Congreso.

Sin embargo, la semana pasada, Vodanovic grabó un video con un nítido respaldo a la debutante en comicios parlamentarios. “Mi candidata a diputada es mi compañera Tatiana Urrutia, con quien venimos trabajando hace muchos años en Maipú para seguir mejorando la vida de nuestros vecinos", dijo.

Al ser consultada por La Tercera por este gesto a su compañera de lista y de partido, Mix señaló que “como diputada en estos años he construido muy buenas relaciones de trabajo con los alcaldes de las comunas que integran nuestro distrito. Con algunos existe, además, una cercanía política, como es el caso de Maipú, Lampa, Estación Central, Pudahuel y la alcaldesa de Quilicura”.

Además, detalló que próximamente tendrá un encuentro con el jefe comunal de Maipú. “En los próximos días sostendré diversos encuentros para coordinar actividades de apoyo. En particular, el 27 de septiembre me reuniré con el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, con quien no solo comparto militancia partidaria, sino también el cariño y el compromiso de transformar a Maipú en una gran ciudad al 2030″.

“Agradezco profundamente el respaldo de todos, así como el de las organizaciones sociales y sus dirigencias, con quienes hemos desarrollado un trabajo intenso a lo largo de estos años de diputación. Es un honor contar con esos importantes apoyos en este nuevo desafío electoral”, comentó la parlamentaria.

