Diputado Aedo (DC) refuerza postura por AC contra Pardow y advierte: “Hoy día tiene mayoría para ser aprobada”

El vicepresidente de la Cámara de Diputados y vocero de la campaña de la candidata oficialista Jeannette Jara, Eric Aedo (DC), la mañana de este jueves reforzó su postura de votar a favor de la acusación constitucional en contra del exministro de Energía, Diego Pardow (FA), y advirtió que existe mayoría para que sea aprobada.

En diálogo con radio Infinita, el parlamentario decé explicó que su decisión se debe al segundo error tarifario de las cuentas eléctricas, que consistió en una “sobrevaloración de su propio capital” por parte de la empresa transmisora Transelec, lo que generó cobros excesivos adicionales estimados en más de US$100 millones.

“Cuando surge la situación de Transelec, que es otra cosa, que no tiene que ver directamente con las tarifas eléctricas, cómo se conforman, digamos, sino que, para mí, el punto que no ha sido despejado y que me lleva a aprobar esta acusación constitucional, es que, respecto a Transelec, el exministro Pardow no ha podido aclarar totalmente, primero, si no sabía de la situación, y si sabía, por qué guardó silencio frente a esa situación”, dijo.

Y luego agregó: “Cuando digo guardó silencio, es decir, si sabiendo que Transelec, hace un año, había dicho que había cobrado, ni más ni menos que alrededor de 115 millones de dólares adicionales a sus clientes, ¿por qué el exministro no le informó a la opinión pública, no se lo informó a los clientes, ni tampoco le informó en el Parlamento?“.

Aedo sostuvo que ante estos antecedentes y el mutismo el ex secretario de Estado “esta idea de la acusación constitucional ha tomado harta fuerza, no solo en algunas personas del oficialismo, también en sectores independientes de la propia Cámara de Diputados”.

“O sea, yo creo que esta acusación hoy día tiene mayoría para ser aprobada” , advirtió.

Aedo remarcó que hasta ahora no ha escuchado “una opinión razonable, de por qué, si él sabía de esta situación un año antes, no fue capaz de transparentarla a la opinión pública, a la ciudadanía, ni tampoco al Parlamento. Y mientras no haya una explicación razonable, que hasta acá no la hay, de ese silencio, yo voy a votar favorablemente esa acusación constitucional”.

“Creo que se ha hecho un daño enorme a la fe pública, que finalmente ese silencio lo terminaron pagando las personas, pero además, porque al final la sensación que queda es que un ministro termina más bien protegiendo los intereses de una empresa por sobre lo que tiene que proteger, que es el bienestar de las personas a las que tiene que representarse siendo ministro, y ver que las empresas le entreguen un buen servicio”, zanjó.