    Diputado Araya, el primer flanco de la campaña de Kast

    En la primera semana de cara al balotaje, en el comando del abanderado republicano se han visto en la obligación de enfrentar la supuesta vinculación del parlamentario con la denominada trama bielorrusa.

    Pedro RosasPor 
    Pedro Rosas
    José Antonio Kast

    Desde que este miércoles se vinculó al diputado del Partido Republicano, Cristián Araya, con la denominada trama bielorrusa, en al menos cuatro ocasiones, el comando de José Antonio Kast se vio en la obligación de referirse al tema.

    Sin ir más lejos, el propio abanderado lo hizo este jueves, en el marco de una actividad en la Región de Arica, donde recalcó que “aquí no hacemos defensas corporativas”.

    Eso sí, cuestionó los antecedentes en contra del parlamentario. “Llama la atención; lo dije el primer día que comencé la campaña, que iban a ser 90 días de difamaciones, de mentiras”, apuntó.

    Según información de Ciper, el parlamentario y hermano de una de las asesoras más cercanas y jefa de gabinete de Kast, Carolina Araya, habría recibido $1,7 millones por parte del conservador de Puente Alto, Sergio Yáber, quien es investigado por lavado de dinero en el caso del consorcio bielorruso.

    De acuerdo al medio de comunicación, en una llamada, interceptada por el OS-7 de Carabineros, Yáber dijo: “Le traje el millón siete a Cristian Araya”.

    En la colectividad algunos no esconden que se trata del primer flanco en la campaña para la segunda vuelta del 14 de diciembre, donde Kast se enfrentará a la candidata del oficialismo y la Democracia Cristiana (DC), Jeannette Jara.

    Y es que más allá de que insisten en la falta de antecedentes, saben que si el caso sigue creciendo, lo quieran o no, va a enredar el despliegue de cara al balotaje. Esto, en un contexto en el que durante todo el año han buscado evitar errores para mantener el control de la agenda en torno a sus propuestas y sus críticas al gobierno y a la exministra del Trabajo.

    De hecho, si el tema sigue creciendo para algunos republicanos podría generar un efecto similar a la polémica por los bots en la primera vuelta, que complicó por varias semanas al comando republicano. Posibilidad que, en todo caso, hoy se mira con distancia debido a los pocos antecedentes que se han publicado.

    Más allá de eso, lo cierto es que en el partido afirman que será clave lograr desmarcar a Kast del tema y mantener los ejes en el programa, junto con su trabajo en terreno, que es uno de los focos del candidato de cara al balotaje.

    Para ello, tal como ha ocurrido en otras ocasiones, quienes se perfilan como los “voceros” para abordar el caso son el presidente del partido, Arturo Squella; la secretaria general Ruth Hurtado, y si es necesario, algunos parlamentarios.

    De hecho, hasta el momento, aparte del abanderado republicano, quienes también han abordado el caso de Araya, son justamente Squella -quien habló el mismo miércoles por el tema-, Hurtado quien hizo lo propio durante el jueves, y la vocera del comando, Mara Sedini, quien también lo abordó ayer.

    “Todas las personas en caso de que haya algún tipo de sospecha de algo, alguna irregularidad, siempre se tiene que investigar, vengan de donde vengan”, dijo en entrevista con 24 Horas.

    Respecto a las declaraciones previas en la colectividad, donde respaldaron la declaración de Araya en la que desmiente estar involucrado en la trama, recalcó que “ahí hay un voto de confianza. Pero yo solo puedo responder porque se hagan las cosas bien, que las investigaciones funcionen”.

    Y añadió: “El diputado Araya tengo entendido que estuvo a disposición de entregar cualquier información para la investigación y eso es lo que corresponde”.

    Hasta el momento, la bajada comunicacional apunta a cuestionar los antecedentes, pero también a dejar abierta la puerta para sanciones internas en caso de que aparezca más información.

    En el sector miran con atención cómo Kast enfrente este tema. Y es que en el partido ya hay precedentes de casos de corrupción que han involucrado a sus parlamentarios y que -reconocen- han complicado de más en la tienda. Así ocurrió con el diputado Mauricio Ojeda, quien hoy se encuentra en prisión preventiva por el delito de fraude al fisco, en el marco del caso Convenios.

