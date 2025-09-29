Diputado Calisto tras ratificarse su desafuero por investigación por fraude al fisco: “Nos va a permitir esclarecer los hechos”

El diputado Miguel Ángel Calisto reaccionó esta tarde luego de que la Corte Suprema confirmara su desafuero, en el marco de una investigación por el presunto delito de fraude al fisco.

Esto, luego de que la defensa del diputado independiente -que busca un cupo como senador por la Región de Aysén en la lista de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) y Acción Humanista (AH)- apelara a la decisión de primera instancia de la Corte de Apelaciones de Coyhaique.

A través de un video, Calisto señaló que “tomamos esta decisión de la Corte Suprema como una ratificación de lo que ya había ocurrido en la Corte de Apelaciones de Coyhaique”.

“Lo tomamos con mucha tranquilidad, porque esto nos va a permitir esclarecer estos hechos los cuales nos han imputado, a propósito de una denuncia anónima que recibimos hace cerca de cinco años y que nosotros somos los más interesados que esto se aclare”, agregó el legislador.

“Estamos convencidos que luego de este proceso vamos a poder transparentar”, dijo Calisto, y agregó que “lo más importante” es que el Servicio Electoral (Servel) ratificó su candidatura a la Cámara Alta.

“Estamos con la tranquilidad y la responsabilidad para asumir ese desafío”, apuntó Calisto, en un video grabado en medio de una actividad de campaña, donde los presentes portaban banderas y bolsas con su apellido.