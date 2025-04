Diputado de Rementería cambia su postura y se abre a asumir el cupo de Allende: “Voy a analizar lo que me pida mi partido”

La promesa incumplida del Partido Socialista (PS) a Isabel Allende suma un nuevo episodio. Esta vez, el diputado Tomás de Rementería dio un giro a su intención de no asumir el cupo senatorial de la exsenadora, y afirmó que analizará lo que proponga la colectividad tras la comisión política de este miércoles.

“Yo señalé que retiraba mi nombre en ese momento. Obviamente esto tiene un cauce político, va a haber una comisión. Ellos analizarán la decisión que tomen. Yo en mi caso, la situación de ayer me molestó porque había un oficio firmado y se saca. Al parecer era un problema procedimental, me dijo la presidenta después. Yo voy a analizar lo que me pida mi partido en su momento”, manifestó el parlamentario.

Al ser consultado por su cambio de postura, respondió: “Quiero ver lo que se analiza en mi partido, que va a ser lo que conversemos y deliberemos en la comisión política. Pero en el escenario de ayer, que era una situación totalmente disímil y donde se filtraron por algunas personas interesadas una serie de cuestiones que no eran ciertas, no estaba disponible".

Y precisó: “He conversado con la presidenta de mi partido y decidimos conversar dentro de la tarde y analizar la situación”.

El enredo socialista comenzó con la molestia de Allende tras la decisión del PS de no cumplir con la palabra que empeñó la timonel del partido, Paulina Vodanovic, a la exsenadora, a quien le aseguró que podría elegir a su sucesor en la Cámara Alta.

La heredera del Presidente Salvador Allende eligió a de Rementería, sin embargo, el PS dio pie atrás a la decisión, lo que generó que el parlamentario también retrocediera su voluntud de reemplazar a la exsenadora.

Con evidente molestia, el martes manifestó: "He decidido retirar mi nombre para ocupar el cargo senatorial que deja hoy Isabel Allende. Nunca busqué ser senador; acepté la solicitud que me hiciera Isabel y que fue ratificada por la mesa directiva de mi partido, en la cual se reconocía mi labor como diputado y el trabajo que realizamos en conjunto con la senadora Allende“.