    Política

    Diputado Francisco Undurraga (Evópoli) se perfila como principal carta de Kast para el Ministerio de Cultura

    Tras no lograr la reelección en la Cámara, el parlamentario estaría disponible para asumir en la cartera. Fuentes de la OPE reconocen que es el principal nombre para el ministerio, donde ven con buenos ojos su cercanía con el mundo cultural.

    Por 
    Pedro Rosas
    Rocío Latorre
     
    Claudio Vergara

    Ayer, cerca de las 10 de la mañana, llegó hasta la Oficina del Presidente Electo (OPE) el diputado de Evópoli, Francisco Undurraga, para reunirse con el exministro Claudio Alvarado.

    El parlamentario se apareció en “La Moneda chica” de José Antonio Kast a solo cinco días de que se dé a conocer el gabinete y en un contexto de varios movimientos tras las críticas de los partidos y las negativas de Rodolfo Carter y de los libertarios de entrar al equipo ministerial.

    En ese escenario, el nombre del diputado apareció como uno de los principales para el Ministerio de Cultura.

    Y es que Undurraga tiene un importante costado cultural. Es hijo de la destacada artista visual Teresa Gazitúa -quien se ha desempeñado también como escritora, dibujante, grabadista, impresora y fabricante artesanal de papel- y es sobrino del Premio Nacional de Arte 2021, el escultor Francisco Gazitúa.

    Undurraga estudió Dirección de Televisión y Locución en el Instituto Profesional AIEP y Publicidad en la Escuela de Comunicación Mónica Herrera, donde obtuvo en 1991 el título de Técnico en Publicidad.

    Fue productor de Radio Chilena (1988), ejecutivo del Banco de Chile (1994), gerente de marketing en el canal Mega (1999-2001) y gerente de producción en La Red (2001-2004). En 2001 fundó la heladería Emporio La Rosa junto a su hermana Teresa, de la que fue su gerente general, aunque la terminó vendiendo en 2016.

    Esa trayectoria no pasó desapercibida en la OPE.

    El parlamentario, además no logró la reelección en la Cámara, donde llevaba dos periodos como diputado por el distrito 11 (Las Condes, Vitacura, Peñalolén, entre otros), por lo que estaría disponible para asumir el cargo.

    Su nombre aparece, además, a solo días de que en entrevista con Desde la Redacción de La Tercera, el presidente de su partido, Juan Manuel Santa Cruz, recalcara que”para nosotros es muy importante que en el gobierno se puedan ver representados todos quienes son parte de la oposición hoy día”.

    Lo anterior, en medio de la inquietud en Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli) por la predominancia de figuras independientes en el equipo ministerial. Hasta hace unos días, de hecho, el partido liderado por Santa Cruz no estaba siendo considerado en el diseño del gabinete.

