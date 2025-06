Diputado Juan Manuel Fuenzalida (UDI) y campaña de Matthei: “Trataría de centralizar las vocerías en Diego Paulsen”

En medio de la inquietud por el alza de José Antonio Kast en las encuestas, el diputado Juan Manuel Fuenzalida (UDI) –uno de los parlamentarios cercanos a la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei– plantea que se debe realzar más la figura del jefe de campaña, Diego Paulsen.

En esa línea, cuestiona el modelo de 11 voceros que estableció la abanderada y dice que el expresidente de la Cámara debería tener un rol más protagónico. “Solo mantendría las vocerías relacionadas con temas más sectoriales”, sostiene.

Además, llama a mirar más allá de las encuestas y focalizar la campaña en las propuestas y el trabajo en terreno.

¿Cómo ha visto la campaña de Matthei?

A mí no me cabe la menor duda de que Matthei va a ganar la presidencial. El parámetro del voto obligatorio va a demostrar, o está demostrando, que la sociedad chilena quiere mantener la moderación, sobre la polarización. Y creo que en esta etapa de la campaña, obviamente que hay un aumento de las posturas más extremas, como la de Jeannette Jara o la de José Antonio Kast. Nuestro país ya no resiste más polarización y por eso creo que la postura que ha mantenido Evelyn Matthei, de mantener esa moderación sin renunciar a los principios, va en la línea correcta de lo que va a ser esta campaña.

Pero pareciera que eso no está muy claro. Hoy sigue siendo una discusión si se tiene que moderar o radicalizar la campaña. ¿No ha faltado diseñar mejor ese relato?

Evelyn Matthei siempre se ha plantado desde la moderación para recuperar este país. Eso desde el punto de vista de la seguridad, la reactivación económica, pero sin renunciar a los principios que nosotros representamos. Aquí se va a necesitar mano dura contra lo que es el crimen organizado, contra la migración ilegal, para reactivar nuestra economía, pero eso no quiere decir que no sea una candidata moderada.

¿A qué atribuye el alza de Kast y la baja de Matthei?

Cadem no es la única encuesta que hoy en día se tiene sobre la mesa. Hemos visto cómo desde el Partido Republicano han hecho una campaña para reconquistar esa adhesión que en un inicio perdieron con Johannes Kaiser. Yo no lo veo como algo dramático. No es que haya crecido más de lo que representa. José Antonio Kast mantiene un techo. Entonces, aquí no hay que depender tanto de las encuestas sino que el trabajo hay que hacerlo en el territorio.

Hay algunos que plantean que sigue haciendo sombra en la campaña de Matthei lo que fue el denominado “piñerismo”. ¿Cuál es su diagnóstico?

Acá, más que tener más figuras que blinden a la candidata, tiene que haber una corriente que es el “mattheísmo”, con la que se logre llegar a La Moneda y empujar también una buena lista parlamentaria. Si bien tenemos muchos colaboradores, creo que acá Paulsen ha sido el gran articulador de los distintos partidos y adherentes. Hoy además el escenario es muy distinto a 2010 o 2017. Lamentablemente, la parcelación del poder está muy disgregada, es una realidad distinta a la que le tocó al presidente Piñera y eso ha dificultado las cosas.

¿Qué le ha parecido la estructura de campaña? Instancias como el comité político, las vocerías...

Yo trataría de realzar más la figura de Diego Paulsen como representante del mattheísmo, y obviamente canalizar desde ahí, y también a través de los presidentes de los partidos de Chile Vamos. Es fundamental tener una voz clara respecto de lo que proponemos y de lo que representamos.

O sea, no seguiría con las vocerías...

Trataría de centralizar las vocerías en Diego Paulsen, que sería el representante del comando, y también en los presidentes o secretarios generales de los partidos. Solo mantendría las vocerías relacionadas con temas más sectoriales. Hay gente que sabe más de vivienda, otra que sabe más de economía, de seguridad. Eso es así.

En ese sentido, ¿no le ha faltado asumir más protagonismo a Paulsen? ¿Cómo ha visto su rol?

La carrera como tal empieza después de la primaria de los candidatos del gobierno. O sea, todavía falta que se inscriba Kast, que se inscriba Kaiser y, por lo tanto, todo tiene que ser a su debido tiempo. A Paulsen le ha tocado articular a los distintos sectores de Chile Vamos, al comando y, creo que en ese sentido se ha hecho un buen trabajo. Está generando los cimientos como para poder ser el vocero después de la primaria.

¿En caso de que Matthei no repunte, no ve la opción de que se considere un plan B?

No. A mí no me cabe la menor duda de que Evelyn va a ganar la presidencial. Hay que salir un poquito de lo que es el círculo de las redes sociales, las encuestas. Acá hay un electorado gigantesco como consecuencia del voto obligatorio, y ese tiene que ser nuestro parámetro. Falta más templanza. Y más que un plan B, el foco tiene que ser ponernos todos detrás de la campaña de Matthei.

¿Cree que la campaña se ha guiado en torno a lo que dicen las encuestas?

Creo que hay mucho nerviosismo, pero aquí se ha seguido una línea de poder proponer las ideas que hoy día Evelyn Matthei representa y en eso tenemos que seguir. Esa es la gran preocupación de los chilenos y acá ya se hicieron los cambios en el comando para preparar la campaña después de la primaria.

Algunos parlamentarios dicen que ha faltado más coordinación con el comando. ¿Coincide?

Ese es un trabajo que se está haciendo. Obviamente hoy día cuesta más, tenemos distintos actores, distintos estamentos, y en ese sentido creo que se está tratando de hacer lo mejor posible para corregir esas cosas.