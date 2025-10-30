Diputado Mulet descarta venganza política en acusación contra Pardow: “Aquí hay que actuar por principios”

El diputado de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Jaime Mulet, descartó actuar por venganza política en la acusación contra el exministro de Energía, Diego Pardow, a raíz de la salida del ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela.

En conversación con Radio Agricultura, Mulet señaló que "si voy a actuar por una especie de venganza con el gobierno porque el gobierno nos sacó un excelente ministro como el ministro de agricultura porque nosotros osamos ir en una lista alternativa parlamentaria, no, yo no voy a actuar de esa manera, menos en esto donde una persona puede ser sancionada por el Senado, aquí hay que actuar por principios.

Según complementó, “no entiendo la política como actos de venganza, la política es dura, yo soy una persona que en esto tiene oficio", agregando que "no significa que uno tome en un hecho diferente una situación de venganza, no, yo no voy a actuar de esa manera, y lo he dicho una y otra vez, aunque fueron muy duros con nosotros o descorteses, no vamos a hacer lo mismo“.

En la ocasión Mulet además apuntó que no cree que esto escale hasta el Presidente Boric, “si puede escalar más allá del ministro Pardow, hasta ahora desconozco algún antecedente que pueda dar lugar a eso. Él es la máxima autoridad responsable en esto con todas las órganos que están en su subordinación. De manera que no creo que escale”.

Mulet además abordó la posible pena que enfrenta Pardow, de no poder ejercer funciones en el aparato público, con lo cual ya no podría hacer clases en la Universidad de Chile. “A ver, siempre es difícil calificar esto, pero lo determinará el Senado, como jurado, si hay responsabilidad y se afectó a millones de chilenos, bueno, yo creo que no es un castigo tan elevado, si usted me pregunta una opinión sobre eso.