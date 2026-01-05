SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Diputado Sánchez reprocha declaración de Boric por Venezuela: “El derecho no existe para perpetuar dictaduras”

    El diputado republicano plasmó que desde su colectividad no se sienten "en sintonía" con el Mandatario.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora

    En una nueva edición de Desde la Redacción de La Tercera, el diputado republicano Luis Fernando Sánchez expuso sus reparos a la condena del Presidente Gabriel Boric a la intervención de Estados Unidos en Venezuela.

    En concreto, tras la detención de Nicolás Maduro, Boric señaló: “Esto sienta un precedente extremadamente peligroso para la estabilidad regional y global. Chile reafirma que el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los estados constituye una línea roja que no debe ser cruzada bajo ninguna circunstancia”.

    En esa misma línea, defendió: “Chile va a actuar como siempre lo ha hecho, con responsabilidad, con coherencia y con firmeza, defendiendo principios que consideramos irrenunciables. La no violencia, la soberanía de los estados, la prohibición del uso de las fuerzas o amenaza, la solución pacífica de las controversias, y la plena vigencia de derecho internacional”.

    En general la postura optada por el Mandatario no cayó bien en la oposición. Es por eso, que Sánchez aseguró: “No estamos en sintonía con Boric”.

    En ese marco, el republicano destaco que si bien “las normas de derecho internacional son importantes, el problema aquí es que las normas de derecho internacional en el caso venezolano no se han aplicado”.

    “Entonces, es muy complejo que se pretenda usar argumentos de derecho hoy en día para mantener en régimen a una dictadura”, aseguró.

    “En el fondo, ese no es el espíritu ni razón de ser del derecho. El derecho no existe para perpetuar dictaduras, sino que existe para garantizar el respeto a las libertades y derechos fundamentales de todas las personas”, agregó el legislador.

    Revisa la entrevista completa acá:

