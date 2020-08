Diputados RN ingresan escrito a Comisión de Ética de la Cámara por impasse de Hugo Gutiérrez con funcionarios de la Armada

Esta jornada diputados de Renovación Nacional (RN) oficializaron el ingreso de un escrito ante la Comisión de Ética de la Cámara para que investigue el impasse entre el parlamentario comunista Hugo Gutiérrez y personal de la Armada.

El fin de semana se dio a conocer un video en el que se advierte a Gutiérrez resistirse a un control sanitario solicitado por funcionarios de la Armada en Iquique.

En el texto de seis páginas al que accedió La Tercera, se pide que el legislador sea investigado por eventuales faltas a la ética y a la probidad parlamentaria. Esto se argumenta con que “en la fiscalización de las medidas dispuestas por la autoridad sanitaria no hay en si una detención, por lo que la referencia al “fuero” solo deja a la vista la confusión consciente del parlamentario, o un intento por persuadir a los uniformados del ejercicio de una facultad que le conceden la Constitución y las leyes”.

Y se agrega que “preocupa el desconocimiento del Diputado Sr. Hugo Gutierrez no sólo del ejercicio de las potestades de los efectivos militares, sino además de las facultades propias. En efecto, las presuntas potestades de “control”, seguro están referidas a las facultades de fiscalización que, como bien sabrá está Comisión, solo pueden ser ejercidas por la Corporación en tanto órgano, pues corresponden a la Cámara de Diputados, no a cada parlamentario en particular. Son facultades colectivas, expresa y taxativamente dispuestas en el artículo 52 Nº 1 de la Constitución Política de la República”.

En ese sentido se sostiene, además, que Gutierrez “es integrante permanente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara, por lo que presumiblemente, su confusión responde a una ignorancia inexcusable o a una intención deliberada de sortear el control sanitario”.

El diputado Camilo Morán (RN), quien hizo el ingreso formal del documento a nombre de su bancada, indicó a este medio que “creemos que lo que hizo el diputado es impropio de la investidura”.

“Se trata de una muestra concreta de la utilización abusiva del cargo , cargo que de cualquier forma, no provee inmunidad ni menos impunidad. Esto no se trata ni de encerrona, ni de persecución, ni nada por el estilo. Se trata que en momentos en que los chilenos lo están pasando mal, los parlamentarios demos el ejemplo y no caigamos en prácticas erróneas”, concluyó.