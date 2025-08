Diputados RN y UDI reprochan apoyo de Kusanovic a Kast: “Se espera que ese tipo de situaciones se hablen en privado”

El desorden en Chile Vamos sigue incomodando la candidatura presidencial de Evelyn Matthei. Recientemente, la coalición salió a aplacar la grieta que abrió el diputado Andrés Celis (RN) al deslizar la idea de priorizar a un candidato único en la derecha.

A las declaraciones del parlamentario, se suma la postura del senador Alejandro Kusanovic (RN), que en conversación con La Segunda manifestó su apoyo al candidato republicano, José Antonio Kast, desmarcándose de la definición del partido.

“Voy a votar por el candidato de derecha que vaya punteando en la derecha, voy a votar por Kast. Entre las opciones para ganar es el mejor, tiene el carácter para enfrentar los problemas y yo espero que sintonice correctamente con el sentimiento de las personas, un tema que es fundamental”, sostuvo el legislador.

Tras sus palabras, el diputado Frank Sauerbaum (RN) desdramatizó su descuelgue argumentando la reciente incorporación de Kusanovic a la militancia de Renovación Nacional.

“Firmó por el partido solamente hace un par de meses y nunca ha compartido, creo yo, desde nuestra visión, los fundamentos de nuestros principios“, indicó.

Sin embargo, de todas formas reprochó el apoyo público a Kast y manifestó su reproches: “No significa mucho que el senador Kusanovic no esté con Evelyn Matthei, pero cuando se le brinda esa confianza y ese espacio a alguien para competir en un cupo de un partido, al menos se espera que ese tipo de situaciones se hagan en privado, no declaraciones tan públicas".

La subjefa de bancada UDI, Marlene Pérez, también cuestionó su postura.

“Lo que hoy se necesita en política es lealtad y convicciones. No me parece que se le entregue el apoyo férreo a una candidata que marca 26% y cuando comienza a bajar se le quite el apoyo y se comiencen a desembarcar. Eso habla muy mal de la política”, zanjó.