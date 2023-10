Diputados UDI escalan ofensiva contra Crispi: piden a Contraloría pronunciarse sobre financiamiento de su abogado en investigación por lío de platas

Mario Téllez / La Tercera

La ofensiva se suma al oficio enviado ayer por la comisión que investiga irregularidades en el traspaso de recursos fiscales, que solicita al ente contralor que determine si Crispi entra o no en la categoría de funcionario público y que, por tanto, corresponda que concurra a las citaciones del Congreso. La tesis de los diputados UDI es que si el gobierno defiende que el jefe de asesores no es empleado fiscal, no corresponde que se utilicen dineros públicos para contratar a Luis Hermosilla, quien asumió la representación legal de Crispi en el marco de la investigación que dirige la Fiscalía de Antofagasta.