    Política

    Distrito 8: Gustavo Gatica, Tatiana Urrutia, Enrique Bassaletti, Pier Karlezi, Cristián Contreras y Marcos Barraza llegan a la Cámara

    Solo el diputado Agustín Romero (REP) mantuvo su lugar en la Vámara Baja, mientras que Claudia Mix y Rubén Oyarzo, se despiden. Hasta último momento se disputaban el último escaño Sebastián Keitel Rendón y Mario Olavarría.

    Rodrigo Gómez S. 
    Rodrigo Gómez S.
    Diputados del Distrito 8.

    Este domingo se conoció el resultado de la elección parlamentaria en el Distrito 8, donde con los resultados parciales cuya primera mayoría fue el sicólogo Gustavo Gatica (indp. cupo Partido Comunista).

    Junto con Gatica, llegarán al Congreso Marcos Barraza (PC), Tatiana Urrutia (Frente Amplio) por el oficialismo y Agustín Romero (Partido Republicano), Enrique Bassaletti (indp. cupo republicano) y Pier Karlezi, además del PDG Cristián Contreras, conocido como televisivamente como “Doctor File”.

    Con el 98,59% de las mesas escrutadas, Gatica obtuvo un sillón en la Cámara con un 12,33% de los votos (93.442 preferencias); seguido del exconvencional constituyente y exministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza con 3,42% (25.935 votos).

    La apuesta del Frente Amplio (FA), Tatiana Urrutia, también entró al Congreso con el 4,46% (30.403 votos). Con este resultado la actual diputada Claudia Mix queda fuera de la Cámara.

    El Partido de la Gente (PDG), eligió al periodista conocido televisivamente como “Doctor File”, Cristián Contreras, quien alcanza un 6,70% (45.691 votos).

    Al cierre de esta nota se disputaban el último cupo el exalcalde de Colina Mario Olavarría (UDI) y el concejal por la misma comuna, Sebastián Keitel (indp. cupo UDI) cuando aún faltaban 15 mesas por escrutar.

    Con esta disputa, se perdió la posibilidad electoral de la exseremi de Salud de la RM, Rosa Oyarce.

    En el Partido Republicano, Agustín Romero, con un 7,02% (47.865 votos) y el ex general (r) de Carabineros, Enrique Bassaletti, indp. cupo republicano, con un 6,30% (42.945 votos), también estarán en el Congreso desde marzo.

    También obtendría un cupo Pier Karlezi, del Partido Nacional Libertario, quien obtuvo 3,01% (20.501 votos).

    Actuales diputados Distrito 8

    Actualmente, la presentación en la Cámara de Diputado está en favor del progresismo, con las diputadas Viviana Delgado (ind.), Carmen Hertz (Partido Comunista), Claudia Mix (Frente Amplio), Rubén Oyarzo (ex PDG, hoy ind. Partido Radical) y Alberto Undurraga (Democracia Cristiana).

    Por la oposición, actualmente ocupan un asiento en la Cámara Baja, el jefe de campaña de Johannes Kaiser, el ex UDI Cristián Labbé, hoy miembro del Partido Nacional Libertario y quien no busca la reelección.

    El desaforado diputado Joaquín Lavín León tampoco repostula al cargo y el republicano Agustín Romero busca nuevamente un cupo.

    Candidatos relevantes

    La carrera por los cupos de la Cámara de Diputados contó con varias figuras públicas. Entre ellos, César Leiva, quien es el creador de “Contralorito”. Se presentó como independiente en cupo de Acción Humanista, pero no logró el suficiente respaldo.

    El exalcalde de Maipú, investigado y absuelto en el caso basura, Christian Vittori (ex DC), se presentó en un cupo de la Federación Regionalista Verde Social (FREVS), quedándose con 0,86% de las preferencias.

