Distrito 9: Carlos Cuadrado (PPD), Boris Barrera (PC) y José Carlos Meza (Republicanos) suman las primeras mayorías

Carlos Cuadrado PPD se impuso con el 8,8% de los votos. Foto: Andres Perez

La disputa para la Cámara de Diputados en la Región Metropolitana registró una de sus principales contiendas en el Distrito 9, con siete escaños en disputa para las comunas de Cerro Navia, Conchalí, Huechuraba, Independencia, Lo Prado, Quinta Normal, Recoleta y Renca.

Hasta hoy, en la zona cuatro parlamentarios son de izquierda -Boris Barrera (PC), Karol Cariola (PC), Maite Orsini (FA) y Andrés Giordano (FA)- y tres de derecha -Jorge Durán (RN), José Carlos Meza (REP) y Erika Olivera (DEM). De los anteriores, iban a la reelección Barrera, Giordano, Meza y Olivera.

Y, ante este escenario, a las 23:20 horas, y con el 90,96% de las mesas escrutadas, el Servicio Electoral (Servel) proyectaba como las primeras mayorías a Carlos Cuadrado (PPD), con 8,85% de los votos; Boris Barrera (PC): 7,54%, y José Carlos Meza (Republicanos), con 6,61%.

Más atrás aparecían Javiera Rodríguez (Republicanos), con 4,95% de las preferencias; Tamara Ramírez (PDG), con 4,66%.; César Valenzuela (PS): 4,61%, y Maximiliano Murath (PNL): 4,24%.

Las batallas del distrito

La antesala de la elección en el Distrito 9 estuvo marcada por la dura derrota jurídica que sufrió Daniel Jadue el 12 de septiembre -luego de que el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) le impidiera presentar su candidatura a raíz de su rol en el caso “Farmacias Populares”- y por una particular batalla que se avizoraba en Chile Vamos.

Ahí, dos timoneles de la oposición, Guillermo Ramírez (UDI) y Juan Manuel Santa Cruz (Evópoli), disputaban el mismo objetivo: quedarse con uno de los siete escaños.

Sin embargo, el pacto Chile Grande y Unido no logró grandes resultados en el distrito. Ramírez logró un 3,76% de las preferencias y Santa Cruz un 1,12%.

Las proyecciones de la derecha

El lugar en los últimos años había sido esquivo para la derecha, pero el escenario cambió. Hoy, cuatro de los siete escaños pertenecen a la izquierda. Sin embargo, con figuras altamente competitivas fuera de competencia -Daniel Jadue por decisión del Tricel, Karol Cariola, quien busca un cupo en el Senado en Valparaíso y Maite Orsini, sancionada al interior del Frente Amplio-, en la oposición creían que el mapa podía girar a su favor.

Así, la derecha aspiraba a cuatro cupos, de los que Chile Vamos pretendía dos.

En Evópoli, aseguraban que su dupla, compuesta por Santa Cruz y el presentador de televisión Felipe Vidal, tenía opciones reales de doblar dentro del subpacto, sobre todo por el nivel de conocimiento del exrostro televisivo.

Sin embargo, el timonel de Evópoli no alcanzó el objetivo y el pacto no sumó representantes.