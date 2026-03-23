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    Duelo socialista: Vodanovic y De Urresti se enfrentan para presidir el Senado en 2027

    Hoy el senador por Valdivia tiene favoritismo al ser el más antiguo de su bancada. Sin embargo, la legisladora por El Maule estaría dispuesta a hacer un trueque a cambio de la futura presidencia del PS.

    José Miguel WilsonPor 
    José Miguel Wilson
    Paulina Vodanovic y Alfonso de Urresti.

    Además de la tensión que hoy existe entre los senadores de oposición por la conformación de comisiones, un duelo especial ya se instaló al interior del PS.

    Según el acuerdo al que se llegó con la derecha -que le permitió a Paulina Núñez (RN) ser elegida presidenta del Senado-, a partir de marzo de 2027 la titularidad de la corporación debiera corresponder a un legislador socialista.

    Hoy los senadores del PS, con 7 integrantes, son la bancada más grande de la oposición y la segunda, en general, de toda la Cámara Alta después de RN (actualmente con 10 miembros incluyendo a dos independientes).

    No obstante, la definición interna ya está provocando tensiones y ya dio paso a negociaciones y a una soterrada carrera, donde las principales cartas son los senadores Alfonso de Urresti y Paulina Vodanovic.

    Originalmente en el comité PS había un criterio básico que indicaba que los cinco legisladores antiguos tenían cierta preferencia para presidir al Senado (Juan Luis Castro, Fidel Espinoza, Gastón Saavedra, además de De Urresti y Vodanovic). Ello dejaba automáticamente fuera de carrera a las recién asumidas Daniella Cicardini y Danisa Astudillo.

    Entre todos ellos, De Urresti corría con cierto favoritismo por razones objetivas. Es el senador socialista más antiguo y es el único que se encuentra en su segundo mandato, por lo tanto, ya no podría ir a una reelección en los próximos comicios. Además, el representante de Valdivia pertenece al “lote” interno denominado “Grandes Alamedas”, que hoy cuenta con cuatro miembros en la bancada (Cicardini, Astudillo, Castro y el mismo De Urresti).

    Vodanovic, sin embargo, al ser presidenta del partido también tiene una ventaja comparativa. Por la misma contingencia electoral y política, algunos parlamentarios socialistas -como el senador Fidel Espinoza- adquirieron compromisos con ella. Tampoco es sencillo tomar una decisión que los enemiste con la timonel partidaria, que ya comunicó en privado sus deseos de encabezar la Cámara Alta en 2027.

    De hecho, Vodanovic fue parte de las negociaciones para conformar un nuevo pacto administrativo (que aún no está completamente sellado) y en la derecha siempre entendieron en que en 2027 la actual presidenta socialista asumiría en la testera.

    Fuentes del PS sostienen en el marco de las conversaciones, la legisladora por El Maule, quien es parte de la facción llamada el “Tercerismo”, hace unas semanas planteó su voluntad de llegar a un entendimiento.

    Testigos de esas conversaciones aseguran que planteó la posibilidad de hacer un trueque, dejando la futura presidencia del partido (que elige nueva mesa el próximo año) en manos de “grandes Alamedas” a cambio de ser apoyada para llegar a la presidencia de la institución.

    No obstante, los partidarios de De Urresti desecharon el ofrecimiento, a pesar de que su facción hace años tiene la aspiración de recuperar la jefatura partidaria (la última presidenta del PS de ese lote fue la exsenadora Isabel Allende). Las cuentas son simples: Vodanovic no tiene el poder para ofertar el liderazgo partidario y, especialmente, señalan en el PS, la mesa del Senado y la presidencia del partido no son temas vinculantes.

    En este escenario, la decisión de la bancada es un asunto pendiente, aun cuando en las últimas semanas ha habido reuniones para tratar de llegar a un acuerdo. Este lunes, anticipan algunos dirigentes socialistas, debería haber otra reunión.

    Si la diferencia se mantiene, la bancada tendría que votar, pero todavía hay tiempo, ya que la presidencia que le corresponde al PS recién se llevaría a la sala en marzo del próximo año. Ello no impide que la determinación se adopte con anticipación. De hecho, otros partidos ya definieron a sus abanderados cuando le toque encabezar la corporación. Por ejemplo, la UDI ya designó a Javier Macaya, quien sería presidente del Senado en 2028; mientras que el comité Evópoli-Independientes ya escogió a Luciano Cruz-Coke para liderar la Cámara Alta en 2029.

    Aunque De Urresti tiene en teoría una mayoría dentro de los siete senadores PS, Vodanovic puede tratar de dar vuelta a algunos de ellos o incluso plantear que el tema no se resuelva solo entre los socialistas, sino que considere a los 12 integrantes del Comité Mixto, que conformaron con los 4 legisladores del PPD (Pedro Araya, Loreto Carvajal, Ricardo Celis y Ximena Órdenes) y el liberal Vlado Mirosevic.

    Más sobre:PolíticaSenadoPSPaulina VodanovicAlfonso de UrrestiSocialistas

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