El análisis de Mirosevic a sus “hostiles” primeros días a cargo de la Cámara: “Si estuviera Nelson Mandela en la presidencia tendría los mismos problemas que yo”

“Yo no lo personalizo respecto de mí”.

Con estas palabras el presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic (PL) se refirió a sus primeros días a cargo de la testera de la Corporación.

Este jueves el militante Liberal ya había abordado su incipiente gestión y había calificado como “hostiles” sus primeros días liderando la Cámara Baja.

Un análisis que reforzó este viernes al abordar las dificultades que ha debido enfrentar, entre las que se encuentran la interrupción que hizo de su discurso inicial el diputado René Alinco y las dificultades de conducción que tuvo durante la discusión del presupuesto para 2023, en donde Chile Vamos lo acusó de tácticas “mañosas” para evitar aprobar una indicación que buscaba ampliar a $250 mil la Pensión Garantizada Universal (PGU) para 2023.

“Yo creo que si estuviera Nelson Mandela en la presidencia de la Cámara estaría teniendo exactamente los mismos problemas que estoy teniendo yo, porque aquí hay gente que se acostumbró a tener una actitud indisciplinada, esa es la verdad. Entonces no lo personalizo, no es un ataque contra mí como persona, no me pierdo en eso”, aseguró Mirosevic este viernes previo a entrar a la reunión de diálogos constituyentes que llevan adelante las distintas fuerzas con representación parlamentaria en el Congreso.

En esa línea el diputado por Arica agregó que “parece que algunos no han asumido que hubo una elección donde nosotros ganamos y ellos parece que no han respetado mucho ese resultado”.

“Y hay a algunos que no les gusta esta idea de poner orden en la sala y creen que porque son parlamentarios tienen el derecho a hacer lo que quieran. Y yo les dijo ‘sí, ustedes tienen derecho a hablar, de votar, de hacer libremente sus expresiones políticas, pero no de insultar’”, cerró.