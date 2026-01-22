SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    El cruce de Boric con diputada electa del Partido Republicano por la respuesta del gobierno ante incendios en Biobío

    El Mandatario enumeró las labores que han ejecutado las instituciones en la zona y acusó que la legisladora electa aprovechara "la tragedia para criticar vestida de campaña promocionándose a ella misma”.

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio
    ANDRES PINA/ATON CHILE

    El Presidente Gabriel Boric arremetió este jueves contra una diputada electa del Partido Republicano, Paz Charpentier, quien criticó ka respuesta que el gobierno ha dado a los graves incendios forestales que tuvieron lugar en la Región del Biobío.

    Charpentier, que fue electa como parlamentaria por el Gran Concepción, sostuvo en sus redes sociales que “el Presidente Gabriel Boric ha dicho que la crisis que afecta a la Región del Biobío, ha sido abordada de manera oportuna, rápida, con celeridad. Esto no es así (...) Veo con preocupación, desde hace tres días en terreno, que lo que ha dicho el Presidente es falso”.

    Seguidamente, la abogada denunció que “el gobierno central ha dejado mucho que desear. En materia de luminaria, la energía eléctrica no está, no existe, en muchos lugares. En materia de salubridad, desde hace más tres días que no hay ni baños públicos, ni baños químicas, ni duchas en este lugar. Yo me pregunto si el Presidente Boric sabe donde las personas van al baño durante tres días. Probablemente no sabe. ¿Dónde cree Presidente que duerme la gente?“.

    Ante estas críticas el Mandatario, enumeró las labores que han encabezado las instituciones en esa zona. “Mientras funcionarios de CONAF y bomberos combaten el fuego, municipios están con su gente, MOP retira escombros, desarrollo social aplica fichas para entregar apoyos económicos, Senapred instala casas de emergencia, salud pone vacunas y asiste psicológicamente, SML identifica cuerpos, Fuerzas Armadas y Carabineros aseguran el orden público, Ministros, subsecretarios, gobernadores, alcaldes, concejales, delegados y seremis trabajan 24/7, y la solidaridad se despliega por todo Chile, una Diputada aprovecha la tragedia para criticar vestida de campaña promocionándose a ella misma”.

    “Juzgue usted”, cerró el Mandatario.

    De acuerdo con el último reporte entregado por las autoridades, en la Región del Biobío el fuego ha consumido más de 26 mil hectáreas. La cifra de fallecidos, en tanto, entre esa región y Ñuble es de 21 personas. Adicionalmente, entre esas dos regiones y la de La Araucanía, los damnificados ascienden a 20.278 y las viviendas destruidas a 817.

    Más sobre:Gabriel BoricPaz CharpentierGobiernoReconstrucciónRegión del BiobíoIncendiosPartido Republicano

