El dilema demócrata: 9 días para constituir partido y sumarse a las presidenciales o plegarse a candidatos

Los apoyos políticos de cara a las elecciones presidenciales de noviembre siguen moviéndose. A solo un día de las primarias oficialistas, la candidata del Partido Social Cristiano, Francesa Muñoz, dejó la carrera por La Moneda y se sumó a los republicanos, que van por su tercer intento de convertirse en gobierno con José Antonio Kast.

En este contexto, y considerando los plazos del Servicio Electoral (Servel), el partido Demócrata estableció una fecha máxima para reunir las firmas mínimas requeridad para constituirse como partido a nivel nacional, de esta forma, presentar su candidatura a la presidencia.

En conversación con radio Duna, la líder de la colectividad y candidata, Ximena Rincón explicó que “a más tardar el 10 de julio tenemos que tener las firmas para existir como partido, aquí no es que estemos juntando las firmas para una candidatura a la presidencia, estamos juntando las firmas para que Demócratas exista y eso nos habilite a tener candidatura".

La meta, acorde a Rincón, no es muy lejana. “En total, en Magallanes nos faltan 90 firmas. En otras 120 y en otra 140. Menos de 350, de hecho”, aseguró.

Sin embargo, en el caso de no lograr las firmas, la colectividad deberá decidir su apoyo a las demás candidaturas.

Escenario que profundizó la senadora: “La política requiere de acuerdos, de miradas compartidas, de poder levantar no solo una candidatura presidencial, sino que sumar sensibilidades, programa, Parlamento, y eso obviamente no es una tarea que uno haga en solitario. Hoy día en el escenario en que estamos, si no logramos candidatura presidencial, obviamente hay que tomar definiciones y es parte de lo que estamos construyendo en este tiempo".

Si bien no hay una certeza, desde Chile Vamos han impulsado conversaciones para sellar un acuerdo parlamentario con los demócratas luego de que el Partido Republicano pactara una lista con libertarios y socialcristianos.