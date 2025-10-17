SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

El duro análisis de Evelyn Matthei a seis años del estallido social: “Hoy día estamos mucho peor que antes de aquello”

La abanderada de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas encabezó este viernes el acto conmemorativo “Por la Unidad y la Paz de Chile”.

Alonso ArandaPor 
Alonso Aranda
La candidata presidencial, Evelyn Matthei. Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Ad portas del sexto aniversario del estallido social, este viernes la candidata presidencial de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, entregó un duro análisis sobre sus causas y consecuencias.

Lo hizo desde la Iglesia de la Veracruz, en José Victorino Lastarria 124, donde encabezó el acto conmemorativo “Por la Unidad y la Paz de Chile”.

“Es importante reflexionar sobre lo que ocurrió en nuestro país el año 2019. Algunos creen que fue solamente un estallido delictual, otros creen que fue solamente un problema social. Y fueron ambos, y tenemos que reconocer que hubo de ambos elementos, tanto problemas sociales graves como también una violencia irracional”, partió diciendo.

De acuerdo a la abanderada de la derecha tradicional, a seis años de aquellos eventos, “los problemas sociales no se han mejorado, no hemos avanzado, ni en educación, ni en salud, para qué hablar de seguridad ciudadana. En todo, al contrario, hemos retrocedido en estos años”.

“Las listas de espera en salud son cada vez más largas. Hemos sabido que han muerto 100.000 personas esperando una atención de salud que nunca llegó. En materia de educación no avanzamos, ni en equidad ni en calidad. Y en seguridad ciudadana, los chilenos realmente están llenos de miedo, de temor, de sufrir asaltos, o incluso de que algún miembro de su familia pueda perder la vida”, argumentó.

En ese punto, Matthei planteó que se debe “avanzar en la parte social, en mayor equidad, pero también tenemos que comprometernos todos a que la violencia nunca es la forma de resolver los problemas, porque al contrario, después del estallido de violencia que tuvimos, hoy día estamos mucho peor que antes de aquello”.

En vista de la elección presidencial del 16 de noviembre, y haciendo un guiño al debate en torno eventual riesgo a la paz social, apuntó además que “si insistimos en la violencia, en la descalificación, en creer que un solo bando es el que tiene toda la razón, yo me temo que podemos tener muchos problemas nuevamente en el futuro”.

“Así que esta es una invitación a que queramos a Chile, a que nos unamos para resolver los problemas, pensando en Chile y en los chilenos, antes que en la política”, zanjó.

Más sobre:Evelyn MattheiEstallido socialViolenciaDemandas sociales

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Presidente Boric decreta duelo oficial este viernes por la muerte del piloto de la FACH Sergio Hidalgo

Años en el mercado y gestión por US$1.000 millones en Chile: las exigencias del regulador para el futuro administrador del FAPP

“Si tanto lo motiva defender a los operadores políticos ...”: republicanos sale a responder la arremetida de Boric

Una locura: Korn vende en 24 horas 40 mil tickets para su show en Chile

Latam aprueba la cancelación del 5% de sus acciones

Corte revierte arresto domiciliario de Mauricio Ojeda y diputado deberá volver a otra vez a prisión preventiva

Lo más leído

1.
Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

2.
Cuentas de luz: expertos dicen que afectados por mal cálculo se concentran en las regiones de Coquimbo y Los Ríos hacia el sur

Cuentas de luz: expertos dicen que afectados por mal cálculo se concentran en las regiones de Coquimbo y Los Ríos hacia el sur

3.
Fallecido era el capitán de la aeronave: Delpiano entrega detalles de accidente de helicóptero en Campos de Hielo Sur

Fallecido era el capitán de la aeronave: Delpiano entrega detalles de accidente de helicóptero en Campos de Hielo Sur

4.
Las mejores frases del nuevo libro de Byung-Chul Han: “Al capitalismo no le gusta el silencio. El silencio no produce”

Las mejores frases del nuevo libro de Byung-Chul Han: “Al capitalismo no le gusta el silencio. El silencio no produce”

5.
Fiscalía formalizará a exejecutivo de Itaú y a dos empresarios por millonario fraude

Fiscalía formalizará a exejecutivo de Itaú y a dos empresarios por millonario fraude

Portada del dia

⚡¡Últimos días Cyber! Accede al mejor precio de 2025🗳️ 📰

Digital + LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Rozando los 40 °C: Meteochile advierte que estas regiones tendrán calor extremo este fin de semana

Rozando los 40 °C: Meteochile advierte que estas regiones tendrán calor extremo este fin de semana

Cuál fue la causa de muerte de Ace Frehley, el guitarrista y cofundador de la banda Kiss

Cuál fue la causa de muerte de Ace Frehley, el guitarrista y cofundador de la banda Kiss

Los cocodrilos que se adaptaron a unas islas en el Caribe mexicano y “evolucionaron” como nuevas especies

Los cocodrilos que se adaptaron a unas islas en el Caribe mexicano y “evolucionaron” como nuevas especies

Los peligros del humo de segunda mano: los pacientes que tienen cáncer sin haber fumado en su vida

Los peligros del humo de segunda mano: los pacientes que tienen cáncer sin haber fumado en su vida

Servicios

Rating del jueves 16 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 16 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Temblor hoy, viernes 17 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, viernes 17 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Presidente Boric decreta duelo oficial este viernes por la muerte del piloto de la FACH Sergio Hidalgo
Chile

Presidente Boric decreta duelo oficial este viernes por la muerte del piloto de la FACH Sergio Hidalgo

El duro análisis de Evelyn Matthei a seis años del estallido social: “Hoy día estamos mucho peor que antes de aquello”

“Si tanto lo motiva defender a los operadores políticos ...”: republicanos sale a responder la arremetida de Boric

Años en el mercado y gestión por US$1.000 millones en Chile: las exigencias del regulador para el futuro administrador del FAPP
Negocios

Años en el mercado y gestión por US$1.000 millones en Chile: las exigencias del regulador para el futuro administrador del FAPP

Latam aprueba la cancelación del 5% de sus acciones

Sociedades cascadas que participan en SQM terminan aumentos de capital por un total de US$362 millones

Cuál fue la causa de muerte de Ace Frehley, el guitarrista y cofundador de la banda Kiss
Tendencias

Cuál fue la causa de muerte de Ace Frehley, el guitarrista y cofundador de la banda Kiss

Los cocodrilos que se adaptaron a unas islas en el Caribe mexicano y “evolucionaron” como nuevas especies

Qué se sabe de la reunión que Trump anunció con Putin para discutir sobre la invasión de Rusia en Ucrania

El Mundial de Ciclismo de Pista de Chile 2025 cumple una exitosa venta de entradas
El Deportivo

El Mundial de Ciclismo de Pista de Chile 2025 cumple una exitosa venta de entradas

El emotivo retorno de Davor Suker a Chile: “Cuando muera, una de las imágenes que pasarán por mi cabeza será este lugar”

Dónde y a qué hora ver a Flamengo vs. Palmeiras por el Brasileirao

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre

3 playas con aguas turquesas y arenas blancas para unas vacaciones en República Dominicana

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025

Una locura: Korn vende en 24 horas 40 mil tickets para su show en Chile
Cultura y entretención

Una locura: Korn vende en 24 horas 40 mil tickets para su show en Chile

Cómo se custodió el dinero para el show de Rod Stewart que inauguró los megaeventos en Chile en 1989

Tame Impala llega a Tiny Desk con una sesión cargada a las guitarras

Zelensky llega hasta la Casa Blanca para reunirse con Trump
Mundo

Zelensky llega hasta la Casa Blanca para reunirse con Trump

A menos de un año de asumir: Las razones del jefe del Comando Sur de EE.UU. para anunciar su abrupto retiro

China advierte a Estados Unidos de que “armar a Taiwán” supone un “juego muy peligroso”

Los entretelones de Vota por la Niñez
Paula

Los entretelones de Vota por la Niñez

1 de cada 8 chilenas tendrá cáncer de mama: cómo detectar a tiempo la enfermedad y cuáles son sus síntomas

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca