El duro emplazamiento del senador Espinoza al ministro Elizalde: “No le acepto su frescura de decirnos que estamos mejor”

En el marco de la discusión en el Senado por el oficio presidencial para prorrogar la vigencia del estado de Excepción en la macro zona sur, se produjo un tenso momento cuando el senador Fidel Espinoza (PS) replicó a una intervención del ministro del Interior, Álvaro Elizalde, que se encontraba en la sala de la Cámara Alta.

“Desde el punto de vista cuantitativo, es evidente que hay una mejoría, lo que da cuenta que a la misma fecha, el año 2021, se habían producido 947 episodios de violencia rural, eventos de violencia rural y a la fecha llevamos sólo 192. Y estamos mejor que el año 2017, que a la fecha llevaba 206”. Esa fue la frase del jefe de gabinete que generó la molestia del legislador socialista.

Con un: “No me voy a quedar callado por lo que aquí se ha dicho” , inició su intervención Espinoza.

“Lo que yo no voy a aceptar, eso sí, es que se diga que estamos mejor en los temas de violencia, como lo ha dicho, de una manera fría, no voy a utilizar otro concepto, de una manera fría, el estimado ministro Elizalde, eso sí que no lo voy a aceptar”, continuó el legislador.

“Y no lo voy a aceptar porque Chile está siendo golpeado, y lo sabe el ministro Elizalde, con una fuerza brutal por la violencia, por el narcotráfico, por el crimen organizado y una delincuencia que ya no teme a nada ni a nadie”, insistió.

Luego volvió a emplazar al secretario de Estado: “ Entonces, no me vengan acá a decir, ministro Elizalde, por su intermedio presidente, que estamos mejor. Ministro, a usted se lo digo con mucho respeto, no estamos mejor, estamos peor, porque podemos tener a lo mejor cifras menores, pero la delincuencia está desbordada. No hay que ser descarado para tratar de decir que estamos mejor, porque eso es faltarle respeto al país, y no lo podemos permitir”.

“Y puedo ser yo del gobierno oficialista, y he votado siempre a favor, por eso tengo el derecho de plantearlo con esta firmeza (…) Por eso tengo la posibilidad de alzar la voz para decir que no puedo aceptar que digamos que estamos mejor. Estamos peor, estamos en el peor de los minutos que estamos viviendo, porque la gente tiene miedo.

Además, agregó: “No voy a decir la estupidez que dijo un diputado de mi propio partido de que el narcotráfico está en el corazón de las instituciones porque no podemos culpar a toda la FACH de los actos delictuales cometidos por aquellas personas (…) Pero basta que nos vengan a venir aquí a decir nuestros propios ministros que estamos mejor, porque eso es reírse del propio país que uno dice representar con tanto honor ”.

Finalmente, sentenció diciendo que “estamos peor, estamos lamentablemente viviendo una crisis brutal y esto que ocurrió con el sicario es una vergüenza, ni para la derecha ni para la izquierda, para todo Chile y para nuestras instituciones, ministros. Por lo tanto, no le acepto su frescura de decirnos que estamos mejor.

Encuentro que no corresponde y debería sacar los dichos planteados por ustedes en esta sala de su intervención, porque es una burla”.