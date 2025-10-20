SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

El factor Kaiser que sacude a Matthei y Kast

Mientras que en el comando de la abanderada de Chile Vamos apuestan a que el alza del libertario genere un empate técnico entre los tres candidatos de la derecha, fortaleciendo las opciones de la exalcaldesa, en republicanos creen que la irrupción del diputado solo debilita a la exministra y amenaza su tercer lugar en primera vuelta.

Por 
Pedro Rosas
Rocío Latorre
 
Paula Catena
07 Agosto 2025 Seminario Enatrans, debatieron los candidatos a la Presidencia Evelyn Matthei, Jose Antonio Kast y Johannes Kaiser. Foto: Andres Perez Andres Perez

Que desde el debate del 10 de septiembre, el abanderado del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, ha sostenido un alza en las encuestas de opinión, posicionándose detrás de Evelyn Matthei, ha sido uno de los temas obligados en los comandos del sector.

Particularmente, en los equipos de la candidata de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, el nuevo escenario para la primera vuelta ha sido abordado en más de una ocasión durante los últimos días.

No solo porque, a su juicio, Kaiser está creciendo derechamente a costa de su contrincante republicano, José Antonio Kast, quien lidera los sondeos, lo que podría reducir las distancias para asegurar el paso al balotaje, sino también por la amenaza de que el libertario le dispute a Matthei el tercer lugar de la primera vuelta.

En el primer escenario, hay algunos integrantes del comando de Matthei que son más optimistas, entre ellos, Juan Sutil y los senadores Juan Antonio Coloma y Luciano Cruz-Coke. Ellos, dicen en Chile Vamos, defienden la tesis de que pudiese ocurrir un “empate técnico” entre las tres candidaturas de derecha. Esta disputa, agregan, será voto a voto, donde en el mejor escenario lograrán pasar al balotaje.

El análisis es claro: el repunte del libertario va estrechamente ligado al descenso de Kast, por lo que de mantenerse la tendencia, los tres candidatos del sector deberían llegar más o menos igualados a la elección del 16 de noviembre.

Durante este fin de semana, uno de los primeros en levantar el tema fue Cruz-Coke, quien, a través de sus redes sociales, aseguró que habrá empate técnico en el segundo lugar en primera vuelta. “No hay imbatibles en elecciones. A medida que se acerca la elección se va alineando voto obligatorio y moderado”, afirmó.

Quien también ratificó esa tesis fue el presidente de Evópoli, Juan Manuel Santa Cruz. En entrevista con Desde la Redacción de La Tercera, recalcó que “vamos a tener un fallo fotográfico el 16 de noviembre” y que ya estarían en un empate técnico con Kast.

“En varias encuestas a estas alturas estamos en un empate técnico. La Cosa Nostra, por ejemplo, mostró el día viernes este empate técnico en donde están los candidatos del sector dentro del mismo margen de error, es decir, que podría cualquiera de ellos pasar a segunda vuelta“, agregó.

En el comando de Matthei insisten en otros dos factores además de Kaiser, que, creen, también configuran un escenario que podría ser favorable para la exalcaldesa: el voto obligatorio, que a su parecer, obligaría a que personas “más moderadas” concurran a votar, y el “sufragio silencioso” de los sectores de centroizquierda que no les convence la candidatura de Jeannette Jara y que, en la soledad de la urna, se inclinarían por la exjefa comunal.

Los más pesimistas en Chile Vamos, por otro lado, apuntan a que la irrupción de Kaiser podría ser perjudicial para Matthei, ya que consideran que está el riesgo que se replique el escenario de 2021, quedando en cuarto lugar al igual que Sebastián Sichel.

Otros en el comando son más escépticos. Por ejemplo, mientras el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, llamó a dejar de “especular” en base a las encuestas, en entrevista con Ex-Ante, el jefe programático de Matthei, Juan Luis Ossa, afirmó que el alza de Kaiser “lo veo como algo natural al proceso electoral cuando van quedando pocas semanas”.

“Son las personas que responden al voto obligatorio, que no votaban antes, porque no están mayormente interesadas en la elección o no saben muy bien cuáles son los candidatos”, añadió.

¿Y los republicanos?

En el Partido Republicano miran de lejos la posibilidad de un empate técnico. Aunque transmiten que no se guían por las encuestas, todas las semanas en el comando realizan un análisis de los últimos movimientos. Esta vez no fue la excepción.

Si bien reconocen que el incremento de Kaiser se ha dado principalmente a costa de Kast, algo que explican estaba en consideración una vez que empezara la campaña, discuten que eso abra la puerta a un empate técnico entre las tres candidaturas del sector.

Derechamente, en el comando aseguran que más que poner en juego la segunda vuelta, el alza de Kaiser intensificará la disputa por el tercer lugar, posición que si bien hoy pertenece a Matthei, se podría modificar en las últimas semanas de campaña.

De hecho, insisten en que si bien en un inicio temían que Kaiser generaría una dispersión de votos en desmedro de Kast, creen que su presencia en la primera vuelta le permite al republicano verse como una carta “más moderada” y ampliar su electorado.

Respecto al representante de la derecha en el balotaje, aseguran que está más que definido y que solamente un desplome de Kast permitiría que Matthei o Kaiser triunfen en los comicios de noviembre.

Lo anterior, según explican, no solo porque la exalcadesa tiene poco espacio para seguir creciendo hacia el centro, sino que también porque todo apunta a que, durante las últimas semanas, el aumento de Kaiser será más marginal.

Al respecto, el diputado republicano Agustín Romero aseguró a La Tercera que “a nosotros las encuestas no nos preocupan, pero acá es evidente que el empate técnico de Evelyn Matthei es y va a ser con Johannes Kaiser. Y yo sinceramente hago un llamado a que en vez de levantar estas teorías, aprovechen estas últimas semanas para hacer campaña, salir a terreno, porque si no, de verdad arriesgan salir cuartos. Acá la única encuesta que importa es la del 16 de noviembre”.

Públicamente, de igual forma, algunos en republicanos prefieren evitar dar por ganada la elección. De hecho, este lunes, en entrevista con Radio 13C, consultado por el incremento de Kaiser, el propio abanderado republicano afirmó que “Johannes también puede ganar. Hoy día, a un mes de las elecciones, el resultado es incierto”.

Más sobre:Johannes KaiserEvelyn MattheiJosé Antonio KastEleccionesEarly Access

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Alzas en cuenta de luz llegaron a los $ 5 millones: SEC multa a Chilquinta por cobros excesivos en 2025

Alerta de bomba en el Aeropuerto de Santiago corresponde a la cuarta del año y ya superan las de 2024

La mitad de las mujeres chilenas que no se realiza la mamografía anual, reconoce que no es su prioridad

Los cambios que hizo Fonasa para conquistar a aseguradoras en licitación de su nueva modalidad y el juicio de expertos

Precios de los fletes marítimos registran en octubre su menor nivel desde 2023

Despidos por necesidad de la empresa suben por sexto mes consecutivo en agosto y suman 337 mil en el año

Lo más leído

1.
Cadem: Jara mantiene liderazgo en carrera presidencial, pero pierde contra la oposición en escenarios de segunda vuelta

Cadem: Jara mantiene liderazgo en carrera presidencial, pero pierde contra la oposición en escenarios de segunda vuelta

2.
Los dos mejores candidatos para ser ministro de Hacienda del próximo gobierno, según Klaus Schmidt-Hebbel

Los dos mejores candidatos para ser ministro de Hacienda del próximo gobierno, según Klaus Schmidt-Hebbel

3.
Marruecos escribe su historia más grande en Chile: reduce al favorito Argentina y logra por primera vez el Mundial Sub 20

Marruecos escribe su historia más grande en Chile: reduce al favorito Argentina y logra por primera vez el Mundial Sub 20

4.
“Si venía del diputado no había ninguna posibilidad de negarse”: las instrucciones de Lavín Jr. para despedir a funcionarios de Maipú

“Si venía del diputado no había ninguna posibilidad de negarse”: las instrucciones de Lavín Jr. para despedir a funcionarios de Maipú

5.
Philippe Aghion, Nobel de Economía 2025: “Chile es un país muy dinámico, pero necesitan trabajar en su sistema educativo”

Philippe Aghion, Nobel de Economía 2025: “Chile es un país muy dinámico, pero necesitan trabajar en su sistema educativo”

Portada del dia

⚡¡Últimos días Cyber! Accede al mejor precio de 2025🗳️ 📰

Digital + LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Soy médico y este es el sustituto del azúcar más saludable de todos los endulzantes

Soy médico y este es el sustituto del azúcar más saludable de todos los endulzantes

¿Qué tan dañina fue la caída de Amazon Web Services?

¿Qué tan dañina fue la caída de Amazon Web Services?

Cómo fue el asalto al museo del Louvre en París y qué joyas “invaluables” robaron

Cómo fue el asalto al museo del Louvre en París y qué joyas “invaluables” robaron

Escritorio regulable eléctrico: ¿una herramienta útil o puro humo?

Escritorio regulable eléctrico: ¿una herramienta útil o puro humo?

Servicios

Anuncian segunda fecha de Soda Stereo en Chile: ¿Cuándo es la venta de entradas?

Anuncian segunda fecha de Soda Stereo en Chile: ¿Cuándo es la venta de entradas?

Dónde ver la película de 31 Minutos Calurosa Navidad en el streaming

Dónde ver la película de 31 Minutos Calurosa Navidad en el streaming

Cuándo comienza el cobro de IVA en las compras internacionales de Aliexpress, Shein, Temu y otros sitios

Cuándo comienza el cobro de IVA en las compras internacionales de Aliexpress, Shein, Temu y otros sitios

Alzas en cuenta de luz llegaron a los $ 5 millones: SEC multa a Chilquinta por cobros excesivos en 2025
Chile

Alzas en cuenta de luz llegaron a los $ 5 millones: SEC multa a Chilquinta por cobros excesivos en 2025

Alerta de bomba en el Aeropuerto de Santiago corresponde a la cuarta del año y ya superan las de 2024

Boric insiste en su ofensiva contra Kast y choca con diseño del comando de Jara

Los cambios que hizo Fonasa para conquistar a aseguradoras en licitación de su nueva modalidad y el juicio de expertos
Negocios

Los cambios que hizo Fonasa para conquistar a aseguradoras en licitación de su nueva modalidad y el juicio de expertos

Precios de los fletes marítimos registran en octubre su menor nivel desde 2023

Despidos por necesidad de la empresa suben por sexto mes consecutivo en agosto y suman 337 mil en el año

Los 3 cambios clave que Rodrigo Paz planea implementar como nuevo presidente de Bolivia
Tendencias

Los 3 cambios clave que Rodrigo Paz planea implementar como nuevo presidente de Bolivia

Qué se sabe del accidente aéreo que terminó con un avión en el mar y dos muertos en Hong Kong

Por qué el príncipe Andrés renunció a todos sus títulos reales

Cuándo y dónde ver a la U contra Lanús por la Copa Sudamericana
El Deportivo

Cuándo y dónde ver a la U contra Lanús por la Copa Sudamericana

Un largo contrato: la U renueva a Fabián Hormazábal e Israel Poblete en la antesala del crucial partido ante Lanús

“Los vamos a matar; no van al Mundial”: los provocadores cantos de Argentina Sub 20 contra Chile en su regreso a Buenos Aires

Día del Churrasco 2025: cinco sangucherías infalibles para celebrarlo en Santiago
Finde

Día del Churrasco 2025: cinco sangucherías infalibles para celebrarlo en Santiago

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre

3 playas con aguas turquesas y arenas blancas para unas vacaciones en República Dominicana

La Hora de la Desaparición llega al streaming: dónde ver una de las mejores cintas de terror de 2025
Cultura y entretención

La Hora de la Desaparición llega al streaming: dónde ver una de las mejores cintas de terror de 2025

Así lucirá el actor que dará vida a Sylvester Stallone en nueva película

Soda Stereo agota show en Chile y suma nueva fecha de su concierto Ecos

Será financiado con aportes privados: Trump inicia construcción de un lujoso salón de baile en la Casa Blanca
Mundo

Será financiado con aportes privados: Trump inicia construcción de un lujoso salón de baile en la Casa Blanca

Enviados de Trump llegan a Israel: El crítico momento del acuerdo de alto el fuego en Gaza

Trump cree que Ucrania “aún puede ganar la guerra” aunque “puede pasar cualquier cosa”

La mitad de las mujeres chilenas que no se realiza la mamografía anual, reconoce que no es su prioridad
Paula

La mitad de las mujeres chilenas que no se realiza la mamografía anual, reconoce que no es su prioridad

Mujeres que impactan: Pamela Curin y su red de apoyo para mujeres rurales

Gloria Mamani Vilches: La joven experta