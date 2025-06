De “el hilo se cortó por lo más delgado” hasta “no cumplió”: las reacciones de parlamentarios por renuncia de la superintendenta de Seguridad Social

El Ministerio de Trabajo solicitó la renuncia de la superintendenta de Seguridad Social, Pamela Gana, debido a las presiones por su rol en el caso de las licencias médicas. Así, anunciaron la tarde de este lunes su desvinculación.

Las críticas hacia su gestión iniciaron casi al mismo tiempo que la Contraloría reveló los viajes que realizaron funcionarios públicos durante su periodo de licencias médicas. Y se acentuó cuando unos días después se conoció que existía un convenio que pudo haber detectado el fraude las licencias y los viajes al extranjero hace mucho tiempo.

Ante ello, y debido a la decisión por parte del Ministerio del Trabajo, distintos parlamentarios han reaccionado. Uno de los primeros fue el presidente de la comisión de Salud del Senado, senador Iván Flores (DC), quien señaló que “nunca asumió la responsabilidad de no haber hecho la pega. Bien por el ministro del Trabajo que le pide la renuncia. Se actuó con sentido de urgencia y sentido común”.

Otro miembro de la comisión, Juan Luis Castro (PS) indicó que “un escándalo como el que hemos conocido en licencias médicas ha implicado la falla del Estado. Y en este caso la Superintendencia de Seguridad Social, que es como la torre de control de todo este derecho que es a la licencia médica, desgraciadamente no cumplió”.

“No pudo con ese convenio que por 10 años no arrojó nada con la PDI, ni tampoco una explicación plausible. Por eso, es el momento de mirar hacia adelante, y si ha renunciado a la máxima autoridad, es en pos de que haya un cambio profundo en la principal institución que controla la licencia médica en Chile”, añadió.

Por su parte, el diputado Frank Sauerbaum (RN), integrante de las comisiones de Trabajo y Hacienda, expresó que “el hilo se cortó por lo más delgado, como siempre en este gobierno, porque les cuesta mucho asumir las responsabilidades de quienes tienen responsabilidades políticas, como es el caso del subsecretario”.

“Pero además es porque la superintendenta no tiene partido político y obviamente no tiene quien en la defienda ni quien genere un conflicto interno en el gobierno. Por lo tanto, se toma una decisión que resulta ser fácil para no generar divisiones internas dentro del gobierno”, agregó el parlamentario.

En tanto, el diputado republicano Stephan Schubert, afirmó que “la recientemente renunciada directora de La Suseso tenía las herramientas, tenía las facultades y contaba con la tecnología, con los convenios y la información para haber cruzado esa información y haber hecho el trabajo, trabajo que debió haber hecho ella antes que la Contraloría”.

“Pero no lo hizo y nada había ocurrido hasta este momento, hasta que la presión nuevamente fue tanta que el Presidente se vio en la necesidad de sacarla de su cargo, en vez de haber salido de su cargo desde el momento en que se tomó noticia de que no había hecho su trabajo”, agregó.

En el mismo tenor, Roberto Arroyo, jefe bancada del Partido Social Cristiano (PSC), manifestó que “creo que fue muy evidente el solicitar la renuncia de Pamela Gana como superintendenta de Seguridad Social, quien contaba con las herramientas, tanto de convenios con la PDI, para hacer el cruce de información ya hace más de 10 años, por lo que la petición de su renuncia es lo mínimo que se podía realizar”.

“Espero que su reemplazo realice el trabajo para lo cual existe esta superintendencia y controle este desorden que hoy día existe en esa institución”, agregó.

Finalmente, la diputada Karen Medina (ind.-DC) relevó que “es de sentido común y de plena justicia que Pamela Gana como superintendenta de la Suseso de un paso al costado”.

Al respecto, destacó que la ahora exfuncionaria “no fue capaz de alertar este fraude al fisco, no tomó acciones desde su rol de liderar este servicio público, por lo que hoy es necesario que de un paso al costado, al igual que todos aquellos funcionarios que abusaron el sistema de la licencia”.