    Política

    El llamado al orden de Bachelet al oficialismo en medio de pugna por responsabilidad en derrota presidencial

    La expresidenta encabezó este lunes un encuentro de fin de año con decenas de figuras de izquierda y centroizquierda. A ocho días de la derrota, y con la presencia de Jeannette Jara, la exmandataria hizo un llamado a evitar las disputas internas y reforzar la unidad de cara al desafío de ser oposición a Kast.

    David TralmaPor 
    David Tralma
    Santiago 28 de abril 2025. Se realiza la eremonia del 98 aniversario de Carabineros de Chile. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Entre las 19.30 y las 22.00 horas, la expresidenta Michelle Bachelet recibió a más de medio centenar de figuras políticas de izquierda y centroizquierda en las dependencias de su fundación, Horizonte Ciudadano.

    Ella fue la protagonista del encuentro, organizado en conjunto con otros centros de pensamiento del sector a modo de despedida del año 2025.

    La cita se dio a ocho días de la derrota del sector en las elecciones presidenciales, por lo que, además de senadores, diputados, alcaldes y presidentes de partido, también se invitó, a modo de gesto, a la excandidata Jeannette Jara, con quien Bachelet conversó a solas.

    La presidencial dejó heridos en el camino. En el Socialismo Democrático han responsabilizado al Frente Amplio y al gobierno de Gabriel Boric, mientras que en el Partido Comunista también han enfocado sus críticas en el Ejecutivo.

    El senador y timonel del PPD, Jaime Quintana, por ejemplo, planteó, en entrevista con La Tercera, que “la falta de reflexión del FA nos puede llevar a nuevas derrotas y hacer un daño irreversible al sector”. En este medio, la diputada Ericka Ñanco salió a responder: “Esperaría que en el Socialismo Democrático tuvieran una autocrítica más importante”.

    En ese contexto de críticas cruzadas, Bachelet tomó la palabra en el encuentro de este lunes y planteó la necesidad de reforzar la unidad del sector tras la histórica derrota ante José Antonio Kast y evitar las peleas y disputas políticas entre figuras del mismo oficialismo.

    No sirve estar peleando entre los partidos”, fue uno de los postulados de Bachelet, coinciden dos de los presentes en la calle Capitán Fuentes.

    Uno de los asistentes, el exministro Francisco Vidal (PPD), lo cuenta así: “La Presidenta intervino en esta reunión y llamó a todos los presentes -estábamos prácticamente todos los partidos ahí- a la unidad como una necesidad, no como una opción”.

    Necesidad porque la unidad es imprescindible para, desde la (futura) oposición, apoyar los planteamientos que beneficien a la mayoría por parte del Presidente electo, y también rechazar todos aquellos aspectos que están en el programa del Presidente electo y que, en nuestra opinión, atentan contra los intereses de la mayoría”, complementó Vidal, uno de los voceros la campaña de Jara.

    Las palabras de Bachelet se dieron luego de las intervenciones de otras figuras del bacheletismo, como el director de Horizonte Ciudadano, Eolo Díaz-Tendero, y el exasesor del Segundo Piso, Pedro Güell.

    Encuentro en Horizonte Ciudadano.

    Entre los asistentes estuvieron Jaime Quintana, Ricardo Lagos Weber, Paulina Vodanovic, Alejandra Krauss, Matías Toledo, Ricardo Solari, Mauro Tamayo, Ximena Peralta, Jorge Millaquén, Javier Albornoz, Lautaro Carmona, Pablo Monje, Andrés Couble, Claudia Pascual, Carlos Correa Bau, Helia Molina, Carolina Leitao, entre otros.

    Horas antes del encuentro, Michelle Bachelet había estado en el mismo lugar, por 1 hora y 49 minutos, con el presidente electo, José Antonio Kast, con quien abordó su nominación a la Secretaría General de Naciones Unidas.

    Ese tema no fue profundizado por Bachelet en la cita posterior con las decenas de dirigentes de la centroizquierda e izquierda. En su reunión con Kast, el republicano postergó su definición sobre si continuar o no con el respaldo a su candidatura para después del 11 de marzo, cuando tenga todos los antecedentes en la mano respecto de la viabilidad de la competencia de la expresidenta en Naciones Unidas.

    Frente a este escenario, en todo caso, Bachelet mantendrá su agenda de viajes internacionales, que están coordinando sus colaboradores para enero.

