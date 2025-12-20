SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Jaime Quintana: "La falta de reflexión del FA nos puede llevar a nuevas derrotas y hacer un daño irreversible al sector"

    El senador y presidente del PPD aborda el fracaso electoral en la presidencial. Plantea que, a diferencia del Presidente Boric, el gran legado de la candidatura de Jeannette Jara fue sembrar "el germen" de una coalición del sector.

    Por 
    Cristóbal Fuentes
     
    Paula Catena
    Foto: Dedvi Missene

    Le fue mal en las elecciones parlamentarias, ya que no consiguió salir electo como diputado. El actual senador y presidente del PPD, Jaime Quintana, está dedicado a terminar un libro que escribe junto a Francisco Chahuan. Por lo pronto, analiza la elección del domingo pasado.

    Cree que a su sector le falta hacer un balance profundo de la derrota presidencial. Propone una cumbre para reflexionar al respecto, de lo contrario, advierte que corren riesgo de nuevos fracasos políticos y electorales.

    A días de la derrota, ¿cuál es su reflexión sobre la situación que enfrenta la izquierda?

    Esto fue multicausal. Es nuestro deber buscar todas y cada una de las causas. Una de las pocas certezas que uno puede tener hoy, más que un giro ideológico de los votantes, es que en el fondo hay un nuevo padrón que explica los acontecimientos desde el plebiscito del 2022 hasta la fecha.

    Pero también hubo un giro ideológico. Personas de la ex Concertación se sumaron a la campaña de Matthei y luego a la de Kast…

    Sí, algo de eso también hay.

    Usted ha dicho que la gestión del gobierno influyó en el resultado. ¿Qué hubiese esperado que hicieran distinto?

    Chuta. Los errores del gobierno, en general, son un factor evidente. Lo dijo Giorgio Jackson. Efectivamente, hay temas asociados a la gestión pública. Es un factor, desde luego, pero no es el único.

    Jadue atribuye a ese cambio de rumbo la derrota electoral. Dice que el gobierno prometió muchas cosas y no las cumplió.

    Esa mirada yo no la comparto en lo más mínimo. Yo pienso que por los errores propios del gobierno lo que se tradujo como narrativa, lo que quedó en la retina de la opinión pública, eran más bien rasgos identitarios. Pero, para ser justos, las políticas públicas fueron leyes universales.

    En el FA dicen que son varios los factores que influyeron, pero que el gobierno no fue uno de ellos. ¿Espera una mayor autocrítica de ese partido?

    Sí, me cuesta comprender esa afirmación. Un gobierno de cuatro años es poco entendible que no sea incidente, si el gobierno es demasiado relevante en la vida de un país. Esa afirmación no nos ayuda. Me remonta a 2010, cuando también hubo explicaciones facilistas para entender la derrota. La Concertación pagó caro no hacer esa profunda reflexión en 2010.

    Foto: Dedvi Missene Dedvi Missene

    ¿Esa falta de reflexión los puede llevar a futuras derrotas?

    Esa falta de reflexión del FA nos puede llevar a nuevas derrotas y puede hacer un daño irreversible al sector. Uno no se puede inhibir, por mucho afecto que le pueda tener al gobierno, en mirar que el gobierno también fue un factor que explica la derrota.

    ¿Esa falta de autocrítica la ve en el FA fundamentalmente?

    Hasta el momento, lo he escuchado fundamentalmente allí. Para nadie es un misterio que el FA se creyó una vanguardia desde su formación. Probablemente estaban seguros de conocer mejor que nadie a los nuevos votantes obligados. Boric, quiero hacer la distinción, habló sobre el error de pensarse vanguardia cuando cambió su gabinete después del plebiscito del 2022. Se tiene que hacer una cumbre progresista con todos, para evaluar este proceso e iniciar una autocrítica serena, honesta, pero rigurosa.

    ¿Considera que el resultado del domingo es una derrota política o solo electoral?

    Ambas, porque es el proyecto el que fracasa.

    En el FA no lo ven así…

    Ahí partimos mal. Cuidado con quedarnos con la mirada facilista. He escuchado también esto de la alternancia, que explicaría lo ocurrido. Si fuera por eso, mejor nos presentamos elección por medio.

    Ha dicho que el gobierno incidió, pero lo dice como si Carolina Tohá no hubiera sido ministra del Interior, vicepresidenta. ¿Falta una autocrítica de ustedes?

    De la autocrítica no puede salvarse nadie, todos tenemos que hacerla (...). La gente nos creyó poco en materia de seguridad. Probablemente por el peso del plebiscito de 2022, eso también hay que reconocerlo.

    En la campaña de primaria usted y otros que estaban con Tohá instalaron que Jara no podía ganarle a la derecha, que el PC no puede gobernar. ¿Hay una autocrítica por eso?

    Esos dichos fundamentalmente estuvieron referidos a un texto programático que al poco andar la propia candidata y todo el conglomerado dejamos atrás.

    ¿Jara hizo todo lo que tenía que hacer o también tuvo falencias como candidata?

    Ganó Kast, que llevaba una década en campaña. Jara tuvo siete meses, un poquito más. Pero tuvo una capacidad de meterse en todos los temas, de tener un despliegue nacional. El legado de Jara es que sembró el germen de una protocoalición que puede explorarse en el futuro.

    Habla del legado de Jara de generar una protocoalición. ¿El Presidente Boric estuvo al debe en eso?

    El Presidente estaba gobernando, estaba encima de muchos temas al mismo tiempo, pero tal vez su gobierno, no él, pero su gobierno también pudo dejar más encaminado un proceso de coalición.

    Pero quizás el Presidente contribuyó poco a su propio propósito...

    Algo faltó ahí. Al Presidente lo vi jugado en eso, lo declaró varias veces. Pero en los hechos no se avanzó.

    ¿Es necesario consolidar una coalición opositora?

    Idealmente en una coalición.

    ¿De la DC al PC?

    Idealmente.

    ¿Es posible esa unidad si se proyectan como oposiciones distintas? El FA y el PC han deslizado el ser más firmes que dialogantes.

    El caracterizar a esa oposición va a ser algo central. Espero que nuestro sector, el Socialismo Democrático, no sea tironeado como lo fue en el gobierno de Piñera por parte de algunos sectores de izquierda, del FA. Hay que sacar lecciones de las dos experiencias anteriores siendo oposición. En ambas nos excedimos y estuvimos tironeados.

    ¿Cómo toma que dirigentes como Andrés Couble no se arrepientan de las acusaciones contra Piñera?

    El haber extremado las críticas de Sebastián Piñera como si él hubiera sido la ultraderecha es un factor que contribuyó al auge de la verdadera ultraderecha. Si repetimos el mismo error con Kast, no me extrañaría que después tengamos un Kaiser de presidente.

    ¿Está en juego que se abra un nuevo ciclo de gobiernos de derecha?

    Los tiempos son otros. Los gobiernos se desgastan más rápido que antes, por múltiples razones. Me cuesta pensar eso, pero si llega a ocurrir, en gran medida va a ser responsabilidad nuestra, que no leímos bien lo que nos ocurrió.

