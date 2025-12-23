Coca Ñanco (FA) y la derrota de la izquierda: “Esperaría que en el Socialismo Democrático tuvieran una autocrítica más importante”

En línea con el Socialismo Democrático, la diputada Coca Ñanco (FA) acepta que hubo errores del gobierno que incidieron en la elección presidencial. Sin embargo, hace un alcance: les recuerda a los dirigentes del PS y el PPD que ellos también son parte de la administración del presidente Gabriel Boric.

La parlamentaria hace un llamado a que la autocrítica se haga como sector, con la mirada puesta en volver a representar a la gente.

¿A una semana de la elección, cuál es su análisis del resultado?

Entendemos que es multifactorial, pero como FA hemos hecho una autocrítica. Es una autocrítica que debemos levantar desde el centro hasta la izquierda, porque no puede leerse como un error aislado del FA sino como una señal de alerta para todo el arco progresista. Aquí hubo dificultades para interpretar el momento social y las prioridades de la ciudadanía. Nuestra autocrítica tiene que ser profunda, pero constructiva: orientada a corregir rumbo sin renunciar a nuestras convicciones.

Habla de múltiples factores. ¿Cuánto influyó la gestión del gobierno? En el Socialismo Democrático y el PC coinciden en que pesó.

¿Cómo hubiese sido la gestión de gobierno si no hubiésemos tenido año tras año una elección? A ningún gobierno le había tocado hacerse cargo de cuatro procesos electorales consecutivos. Eso nos afectó bastante. No solo porque se tienen que destinar recursos estatales para esos procesos, sino porque corta un poco la definición efectiva de la gestión del gobierno. Por otro lado, ya lo han dicho compañeros de partido como Jackson y Winter, hubo claramente errores que se cometieron.

¿Como cuáles?

Como la fracasada reforma tributaria, entre otras, que hicieron que la ciudadanía pierda esperanza de un gobierno progresista, pero que responde al contexto social que estábamos viviendo. Es difícil cuando se nos entrega un país con bajo nivel presupuestario, con un nivel de delincuencia al alza, que logramos bajar. Es injusto hablar de una crítica a la gestión del presidente Boric cuando no solo él es el gobierno: hay dos coaliciones. Si el Socialismo Democrático y otros critican la gestión, yo iría más allá, a que tomemos la autocrítica como corresponde para ver en qué fallamos todos, porque no hubo solo ministros del FA. Hay un ánimo de querer echarle la culpa al FA por este fracaso electoral, pero el tema es cómo, como izquierda, nos logramos posicionar para representar a la gente.

¿Cómo toma el llamado de Jaime Quintana a que su partido haga una autocrítica?

Invito al senador Quintana y a otros representantes del Socialismo Democrático a que puedan ver cómo ellos se posicionaron en esta pasada. El FA y otros sectores de izquierda sabemos que tenemos responsabilidad, pero no lo es todo. Decir que la responsabilidad de este fracaso electoral es del FA es bastante mezquino, entendiendo que nuestra mirada tiene que ser mucho más amplia. Gobierno fuimos todos. Es fácil lavarse las manos, cuando en realidad las decisiones fueron tomadas por todos.

¿Espera una mayor autocrítica de Quintana y el Socialismo Democrático?

Sí, esperaría que tuvieran una autocrítica más importante. Sin embargo, ahora, más allá de estar apuntándonos, nuestro desafío es cómo nos cohesionamos dentro de nuestras diferencias y cómo representamos a la gente. La oposición tiene que tener una unidad estratégica, una coordinación con una sola voz en los temas fundamentales, sin caer en fragmentaciones que debiliten ese rol.

¿El resultado de la elección constituye una derrota política? En la directiva de su partido sugieren que es electoral, no política.

No veo una derrota política, porque los procesos electorales van fluctuando. Nuestros desafíos políticos siguen siendo los mismos.

¿Considera necesaria una mayor autocrítica de la directiva del Frente Amplio?

Son necesarias las autocríticas, pero ya se hicieron (en el comité central del partido). Tampoco vamos a seguir autoflagelándonos con que todo lo hicimos mal, porque no es así. Decir eso o que todo lo hicimos bien es una mentira. Yo esperaría que exista el ánimo de hacer análisis críticos y hacernos cargo de él, no dejarlo en el aire. Que se note en el actuar.

¿Y del presidente Boric?

Entiendo que fue uno de los primeros en levantar la autocrítica dentro del comité político. Con eso me parece bien.

En la elección parlamentaria, la izquierda ganó terreno en La Araucanía, pero la derecha mantiene su hegemonía, y con figuras como Rodolfo Carter y Vanessa Kaiser. ¿Cómo analiza el resultado en la región?

La nueva bancada regional va a ser muy compleja, porque tenemos a un senador electo que tiene problemas de fraude al Fisco en La Florida, con contrataciones, al parecer, irregulares. Y, por otro lado, tenemos una senadora electa que tiene problemas conspiranoicos de que todo el mundo quiere instalar un golpe de Estado. En nuestra región la desconfianza institucional está fuerte. Me preocupa que personas vinculadas a casos de alta connotación pública, por delitos de fraude al Fisco, vuelvan a ser contratadas con recursos del Estado. Lo hablo a propósito de rumores sobre contratar a personas en el gabinete regional que están vinculadas con el diputado desaforado Mauricio Ojeda, o al gobierno regional de la administración de Luciano Rivas.

¿Cómo proyecta al FA como oposición?

Esta oposición tiene que ser firme en la defensa de la democracia y los derechos humanos y las libertades, pero también capaz de ofrecer esperanza y futuro, no solo resistencia.