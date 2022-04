El llamado de Vallejo a los parlamentarios oficialistas por quinto retiro: “Si no garantizamos las reformas estructurales, entonces vamos a perder el norte como gobierno”

Hace 7 horas Tiempo de lectura: 4 minutos

Por su parte, el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, advirtió que "sin una economía que tenga las posibilidades no se pueden hacer los cambios estructurales, es muy complejo, y eso podría llevar al fracaso del gobierno y nosotros no queremos que este gobierno fracase, si no que realmente cumpla con su cometido”.