El manual republicano: el ADN de la generación que llega al gobierno

A partir de hoy el barrio cívico de la capital y las seis manzanas que rodean La Moneda serán testigos de uno de los cambios más sustanciales -y notorios- de los últimos cambios de gobierno.

Junto al presidente José Antonio Kast se instalan hoy en las oficinas principales de los 25 ministerios -y de las decenas de servicios públicos- una nueva generación con un pensamiento político de derecha, más conservador y radicalmente distinto a las autoridades frenteamplistas que ayer dejaron el poder.

También con una estética más formal y tradicional, costumbres y gustos muy diferentes.

A las dependencias estatales volverán los trajes de un color y las camisas con corbatas, que el propio expresidente Gabriel Boric excluyó en su mandato.

Ya no serán parte del paisaje habitual de los cafés céntricos los asesores con barbas de pocos días modeladas en barbería y funcionarias con ropa de diseño independiente y tatuajes.

Pero, ¿cómo es un republicano típico? ¿Cuál es el ADN común de las miles de personas que la noche del 14 de diciembre llenaron la Av. Presidente Errázuriz para celebrar -sólo con banderas chilenas- el contundente triunfo de Kast sobre Jeannette Jara en la segunda vuelta presidencial? ¿Y los que anoche llegaron a la Plaza de la Constitución a bailar al ritmo del Orfeón de Carabineros y a escuchar el primer discurso de Kast como Presidente?

Diversos republicanos consultados coinciden que son una generación marcada por el cansancio con la derecha más tradicional -especialmente con la UDI de los últimos tiempos-, y que tienen una visión muy crítica de los exgobiernos del fallecido presidente Sebastián Piñera.

La cientista política de la U. Alberto Hurtado, Nerea Palma, señala que los republicanos son “nostálgicos” de la otrora poderosa UDI de los primeros años de la transición, de la cual fueron parte, y los mayores también de la dictadura del general Augusto Pinochet.

“Las personas que fueron parte de Acción Republica -actual Partido Republicano- vienen principalmente de una escisión de la UDI, al no compartir la moderación del partido fundado por Jaime Guzmán y el apoyo incondicional a Piñera en sus dos gobiernos”.

Para un republicano de tomo y lomo -agregan-el gobierno de Boric fue uno de los más malos de nuestra historia política reciente.

Tironi: “Me recuerda mucho al Mapu”

“Los republicanos me recuerdan mucho a los viejos partidos de izquierda, especialmente al Mapu, con líderes y personalidades muy fuertes y no necesariamente carismáticas. Rodeados de incondicionales que, si dejan de serlo, pasan a la condición de herejes y son marginados e incluso expulsados”, señala el sociólogo Eugenio Tironi. “Ello -explica- evita la tendencia al fraccionamiento, ya que el líder exige un seguimiento y obediencia total”.

El incombustible analista político agrega que otra característica muy propia de los republicanos es su “homogeneidad cultural”.

Al respecto, los seguidores de Kast se oponen al feminismo y sus consignas más radicales, algunos al matrimonio igualitario, pero especialmente a la inmigración ilegal -la principal bandera de lucha con que Kast llegó a la Presidencia y hoy, su gran desafío-.

Escuchan y muchas autoridades actuales encontraron un espacio de expresión en la tradicional Radio Agricultura y en el programa Sin Filtros.

La abogada Marie Claude Mayo -compañera de curso de Kast y su esposa, María Pía Adriazola, en la Escuela de Derecho de la UC a mediados de los años 80- señala que el “patriotismo” es la principal característica de un republicano. “Ama a su país y es respetuoso de la autoridad”, afirma.

Por ello, agrega la “Coqui” -como le dice Kast- el estallido social de 2019 los marcó a fuego, decidieron salir a enfrentarlo y, paradójicamente, se transformó en el gran motor del partido fundado ese mismo año, en cuya recolección de firmas ella participó activamente a lo largo del país.

El 18-O dio visibilidad a una nueva generación de derecha que salió a criticar con mucha rabia el primer proceso constituyente y, al año siguiente, los terminó poniendo en primera fila en el segundo.

Para muchas fuentes consultadas, el variopinto grupo de 22 convencionales republicanos -entre ellos, la abogada osornina Beatriz Hevia, el profesor Luis Silva -actual subsecretario de Justicia, el comunicador Pablo Sfeir, el abogado Antonio Barchiesi, el ingeniero Sebastián Figueroa -actual Subdere-, el agricultor Héctor Urban- que tuvieron en sus manos la elaboración de la segunda propuesta constitucional, son un fiel reflejo de un republicano.

Por ello, el regreso de la estatua del general Manuel Baquedano este martes a Plaza Italia, fue celebrada en todos los chats del partido y sus redes sociales, como un triunfo cultural.

Los republicanos celebraron en sus redes sociales el regreso del monumento del general Baquedano esta semana a Plaza Italia. Diego Martin/Aton Chile

Una dirigenta de la colectividad agrega que otra particularidad del universo republicano es “un gran sentido de familia y de comunidad”.

Ayer en la mañana, al momento de la foto oficial en los prados del Palacio de Cerro Castillo, Kast pidió una foto oficial de todo su gabinete con sus esposas y esposos.

Partiendo por el propio Kast, una mayoría de los dirigentes republicanos, provienen de familias numerosas, tienen muchos hijos y el divorcio no es algo bien visto entre su miembros más conservadores.

De ahí que una de las promesas que hizo el nuevo Mandatario en su campaña, fue enfrentar la crisis de natalidad con medidas concretas orientadas a apoyar a las familias y promover la maternidad.

Las cifras del Servel

Según los datos del Servicio Electoral (Servel) al 31 de enero de 2026, el Partido Republicano cuenta con 21.617 militantes, estando en el lugar número 11 de partidos con más adherentes, siendo superado por otros partidos de derecha como el Partido Nacional Libertario (50.818), Renovación Nacional (41.856) y la UDI (30.744).

Al igual que los partidos de la ultraderecha en el mundo, su mayoría de militantes (68,6%) son hombres (14.827). Mientras que el 31,4% (6.790) son mujeres.

Desglosado por regiones, la mayoría de los militantes se ubican en las tres regiones más pobladas del país: la Región Metropolitana concentra al 16,2% de la militancia, seguido por Valparaíso con el 5,1%, el Biobío con 4,1%, Maule con el 3,15%, La Araucanía con el 3,12% y Los Lagos con el 2,7%, entre otros.

Kast, durante la campaña, presentando una propuesta para enfrentar la crisis de natalidad en Chile, con medidas concretas orientadas a apoyar a las familias y promover la maternidad. JAVIER SALVO/ATON CHILE

Hamburguesas, rodeo y cruzados

Muchos de los seguidores del nuevo Jefe de Estado comulgan con el polémico estilo autoritario del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. También les gusta mucho la estética norteamericana. “Hacer Chile grande otra vez”, fue uno de las promesas de Kast en sus tres campañas -una versión chilena del “Make America Great Again” y el escudo del superhéroe Capitán América fue uno de los símbolos de Kast en una de sus campañas- y su actual símbolo es una estrella tricolor.

Son amantes de las pizzas y las hamburguesas, un delivery habitual en la sede de la colectividad.

El miércoles 4 de marzo, durante la última reunión de preparación de Kast con sus ministros -en el Hotel Radisson en las Condes- espontáneamente se organizó una competencia a la hora de escoger el almuerzo.

La vocera Mara Sedini lideró el equipo de las hamburguesas y la ministra de Energía, Ximena Rincón, a los que optaron por ensaladas. La flamante portavoz de gobierno ganó por lejos.

Pero ojo, que esta especie de desafío al mundo vegetariano -en alza sostenida en los últimos años- y de libertad para comer sin prejuicios, muy propia de un buen republicano, también va acompañado de gimnasio y deporte al aire libre los fines de semana en familia.

Una gran parte de los republicanos son hinchas de la Universidad Católica, el alma mater de varios de sus fundadores y sus dirigentes, que han inculcado a sus hijos el amor por la camiseta de la franja.

Defienden el rodeo como deporte nacional, al igual que el campo y sus tradiciones y la manta de huaso es una prenda obligada para la celebración de Fiestas Patrias.

Tal como la familia Kast-Adriasola, muchos viven en el campo, en las afueras de Santiago, por lo que era usual ver en los estacionamientos de la ex Oficina Presidencial (OPE), en calle La Gloria, grandes camionetas de doble cabina con sus gruesos neumáticos embarrados. Entre ellas, la del actual director ejecutivo del Segundo Piso, Alejandro Irarrázaval, quien es vecino de Kast en Buin.

Pero, así como defienden las tradiciones y el conservadurismo, los republicanos -siguiendo los pasos de Trump en EE.UU. y de los líderes de la derecha dura en Europa- supieron subirse, sin complejos, al mundo de las redes sociales -X, YouTube, Instagram y Facebook- para defender sus ideas y enfrentar a la izquierda. Con vídeos, música y un texto que engancha, la plataforma china TikTok se convirtió en una herramienta clave para sumar seguidores y votantes.

José Antonio Kast inscribe al Partido Republicano en el Servel

La Fe

Un buen republicano es creyente y una persona de fe, dice la declaración de principios de la colectividad.

Por ello, la pequeña capilla al interior de La Moneda, que a partir de hoy estará a cargo del sacerdote Mariano Irureta, del movimiento Schoenstatt, será un espacio importante para los nuevos inquilinos de Palacio.

Este espacio religioso e histórico, caracterizado por un ambiente íntimo y sobrio, también pesó a la hora de Kast y la Primera Dama de irse a vivir a La Moneda.

La habitación del matrimonio en el segundo piso del ala nororiente de Palacio está a pocos metros de la capilla ubicada en el primer piso, entre el patio de Los Canelos y el patio de los Cañones.

“Dios nos quiere”, fue una de las frases que Kast dijo varias veces -en público y en privado- en los últimos meses, al referirse a sorpresivos acontecimientos que jugarán a su favor en la presidencia y que atribuía a su fe.

Sin embargo, el pragmatismo de Kast y de su asesor Cristián Valenzuela -actual director de Comunicaciones Estratégicas y Contenidos- en su última campaña, hizo que los temas valóricos y religiosos quedaran fuera de su programa, lo cual no cayó bien en su círculo más conservador.

Kast, el flamante capellán de La Moneda -hijo del histórico dirigente de la DC, Narciso Irureta-, y muchos republicanos son schoenstattianos -movimiento católico fundado en 1914 por el padre José Kentenich en Alemania, caracterizado por su devoción a la Virgen María, vivir la fe en el trabajo, la familia y la sociedad. También la autodisciplina, la sencillez y la austeridad.

La nuevas autoridades y dirigentes republicanos llenaron hoy en la mañana la Catedral Metropolitana, en la tradicional Oración Ecuménica por el Pueblo de Chile y el nuevo Gobierno, que, para todos ellos, tuvo un sentido especial.