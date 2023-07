“El Ministerio Público está ahí”: Cordero emplaza a la oposición a entregar antecedentes tras acusaciones de “eliminación de evidencia” por robo de computadores

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, instó a la oposición y a quienes formen parte del debate público, a concurrir al Ministerio Público por las acusaciones de delito por parte de autoridades en el robo de computadores. También pidió no “abusar de la retórica de la intransigencia”.

Las declaraciones del titular de Justicia se dan luego que desde la UDI enviaran una carta al Presidente Gabriel Boric, donde piden la salida del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson tras el robo que sufrió su cartera donde sustrajeron, mediante el “cuento del tío”, 23 computadores y una caja fuerte. Durante la jornada, se conoció otro robo en el Ministerio de las Culturas, donde se robaron dos computadores desde finanzas.

Cordero, consultado por las acusaciones de la oposición de que estos episodios serían para “eliminar evidencia” -como afirmó esta tarde el diputado RN Andrés Longton-, aseguró que “desconozco cuáles son las razones que servirían a la oposición para justificar que se está eliminando evidencia. Si ellos consideran que eso es así, eso constituye un delito, que se llama obstrucción a la justicia, y por lo tanto, si consideran que esa afirmación es correcta, debieran presentar los antecedentes al Ministerio Público”.

“Creo que es conveniente que todos quienes participan del debate público no abusen de la retórica de la intransigencia, no se utilicen las calumnias ni se imputen delitos. Si hay antecedentes que alguien tiene de algo que se haya cometido, el Ministerio Público está ahí, y no para declaraciones combustibles a través de la prensa”, manifestó Cordero.

En esa línea, la autoridad recalcó que en los robos que se han concretado, se han puesto los antecedentes frente a la Fiscalía. “Se ha procedido al modo que corresponde en estas situaciones, que es presentar la denuncia ante el Ministerio Público y se está llevando a cabo la investigación. Hay una serie de hechos que han ocurrido en el perímetro céntrico de la ciudad y el Ministerio Público está a cargo de la investigación, que tiene nuevas técnicas investigativas, está trabajando con inteligencia artificial. El Ejecutivo está entregando todos los antecedentes para el funcionamiento del Ministerio Público en estas investigaciones”, aseguró.

Democracia Viva: plazo sigue vigente para restituir dineros

El ministro Cordero también abordó el recurso de reposición que interpuso la fundación Democracia Viva para evitar reponer $391.768.516 de los $426 millones que originalmente se le transfirieron desde la Seremi de Vivienda de Antofagasta, a raíz de tres convenios suscritos en septiembre de 2022. Esto, luego de que la cartera liderada por Carlos Montes decidiera poner término anticipado a los mismos y liquidar los contratos. Todo, tras constatar, según señalaron, una serie de irregularidades.

“Democracia Viva ha interpuesto un recurso de reposición con apelación en subsidio, dentro del plazo. Ellos han solicitado, han hecho objeciones aparte de la liquidación que se encuentra contenida en la resolución que les ordena la devolución y han pedido la suspensión. Lo que va a hacer la Seremi es resolver el recurso prontamente”, partió explicando la autoridad.

“Mientras no se ordene lo contrario, cosa que no ha sucedido, el plazo de devolución sigue estando vigente”, afirmó, añadiendo que “pero, además, creo conveniente aclarar otra cosa indispensable. Las fundaciones son entidades sin fines de lucro, cuyos fondos creados por sus fundadores son para la beneficencia, la enseñanza o la educación y por eso son sin fines lucro”.

“Las fundaciones no son consultoras ni tampoco pueden abusar de la personalidad jurídica que les otorga el Estado para realizar actividades que no se les corresponda. El recurso de Democracia Viva se va a resolver, pero es conveniente tener presente de qué estamos hablando”, sostuvo el ministro Cordero.