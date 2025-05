El misil de Jadue a las primarias oficialistas: “Yo les quito valor… si llegan a votar dos millones, es porque la derecha va a intervenir”

La noche del miércoles, en la última edición su programa Sin Maquillaje -en su canal de YouTube- Daniel Jadue (PC) cuestionó las elecciones primarias como método para definir al candidato presidencial del oficialismo y en las que hoy participa su compañera de partido Jeannette Jara.

“Yo les quito valor a las primarias, creo que no son un elemento democrático. No me convencen. Te abre la posibilidad de que gente que no es militante y que no le interesa la política vaya a votar por motivaciones muy distintas , que es lo que ya nos pasó en 2021”, dijo el exalcalde de Recoleta, desde la biblioteca de su casa, donde se encuentra con arresto domiciliario desde el 2 de septiembre del año pasado -acusado por la Fiscalía de varios delitos que habría cometido cuando encabezaba la extinta Asociación de Farmacias Populares-.

-Daniel, ¿tú crees que se va a lograr movilizar a dos millones de personas? -le preguntó el conductor del espacio, Nicolás Romero, en relación al desafío autoimpuesto por los partidos y La Moneda, quien ya echó a andar una campaña en medios de comunicación para motivar a participar.

-Si llegan dos millones es porque la derecha va a intervenir en nuestra primaria y van a decidir con quién quieren competir (...) ¿ Por qué yo podría creer que la derecha no va a ir a votar de nuevo por un candidato (del oficialismo)? -respondió Jadue.

Explicó que, a su juicio, se podrían dar dos posibles escenarios.

“Uno, es que vayan votar por (Carolina) Tohá para asegurar que gane quien gane (en la derecha), ellos sigan gobernando. Pero también podrían ir a votar por Jeannette, porque podrían pensar que sería más fácil para el candidato de la derecha competir con una comunista y tratar de instalar estas campañas de odio y de anticomunismo brutal”.

“Ya lo hicieron una vez y lo van a volver a hacer”, agregó, dejando entrever que hace cuatro años acudieron a votar por Gabriel Boric (FA) personas de centroderecha -no militantes- con la intención de impedir que él ganara y fuese el candidato de la izquierda.

En las primarias del 18 de julio de 2021, luego que el Frente Amplio vetara la participación del PPD, Jadue enfrentó al actual Presidente, quien había logrado juntar las firmas a última hora para inscribirse. El entonces edil -reelecto tres veces con grandes votaciones- pasaba por uno de sus mejores momentos políticos, pero, contra todos los pronósticos, perdió por 365.198 votos de un total de 1.752.922, según el registro del Servicio electoral.

Algo parecido ocurrió en las primarias de la derecha, donde Joaquín Lavín, el candidato de Chile Vamos y el favorito, perdió ante Sebastián Sichel.

En su programa -donde el exjefe comunal ofrece membresías por $2.500 mensuales- Jadue también hizo una velada crítica al gobierno, señalando que “los dolores y angustias de nuestro pueblo que dieron paso a la revuelta del 18 de octubre del 2019, hasta el día de hoy no tienen solución”.

“Y claro, cuando tú tienes a todos nuestros candidatos tratando de desmarcarse del gobierno del cual todos eran parte hace unas semanas atrás , se produce una confusión que es muy compleja de administrar de cara a un desafío tan importante como la elección presidencial y parlamentaria”, sentenció.

Jeanette Jara ha señalado -en privado- que uno de los objetivos de su candidatura, aparte de ganar, es frenar el "jaduismo" en el PC. Foto: Juan Farias / La Tercera Foto: Juan Farias / La Tercera

Carmona: “Jadue es una referencia de la izquierda muy importante”

Los cuestionamientos del expresidenciable comunista a las primarias se producen en momentos en que existe un distanciamiento entre la campaña de Jara y la dirección de su partido, que lidera Lautaro Carmona y que cuenta con el respaldo clave de Jadue. Hasta ahora la candidata no ha recibido el respaldo personal del exalcalde, como estaba previsto al inicio de su campaña.

También ha quedado de manifiesto en las últimas actividades de la exministra, quien ha sido acompañada del presidente de Acción Humanista, Tomás Hirsch -otro de los partidos que la apoyan-, y no por Carmona

La extitular del Trabajo ha señalado -en privado- que uno de los objetivos de su candidatura, aparte de ganar las primarias y llegar a La Moneda, es frenar el “jaduismo” en el PC.

El domingo, en su tradicional entrevista en Radio Nuevo Mundo, Carmona calificó a Jadue como “una referencia de la política de izquierda muy importante” y criticó su extendida prisión preventiva a la espera de un juicio.