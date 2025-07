El no de Rubilar a RN para competir en las parlamentarias

“He tomado una decisión desde el corazón”, partió diciendo en su programa radial de Radio La Metro la exministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar.

Tras la publicación de La Tercera, donde se dio cuenta de que era la carta predilecta en Renovación Nacional (RN) para ocupar el escaño que dejará vacante el senador y timonel Rodrigo Galilea, aumentó la presión para que tomara una decisión.

Y es que otras versiones también hablaban de contactos con Evópoli para competir a la Cámara Alta por La Araucanía. Sin embargo -aseguran- la conversación que avanzó en términos más serios fue con su expartido, RN.

De hecho, en más de una ocasión, Rubilar visitó la sede de Antonio Varas 454, donde se reunió con la directiva y tuvo conversaciones para delinear su futuro político, y hace pocas semanas viajó con Galilea al Maule. Y este jueves, antes de hacer pública su negativa, se comunicó con la secretaria general del partido, Andrea Balladares.

“Hace varias semanas he recibido innumerables muestras de cariño, respaldo y reconocimiento. Este afecto, que también se reflejó liderando encuestas y sondeos de opinión, motivó a dos grandes partidos que aprecio, RN y Evópoli , a invitarme a competir por un escaño en el Senado”, expresó.

JORGE LOYOLA/ATON CHILE

La exintendenta de la Región Metropolitana, que desde su derrota en la alcaldía de Puente Alto había estado fuera de la primera línea política, se refirió a ese episodio.

“Sé que para muchos esta posible candidatura también representaba una suerte de revancha. Me lo dijeron con cariño más de una vez, que me lo merecía, que sería justo. Sobre todo después de haber sido sometida a una campaña de desprestigio despiadada en Puente Alto, donde conocí el fuego amigo y el fuego adversario sin límite alguno ético", aseveró.

Así, Rubilar argumentó que “mi entrada hoy en competencia no habría allanado el camino a una lista de unidad , tampoco ampliar los acuerdos con otros partidos de la coalición, sino que habría establecido una disputa con aliados y amigos que para mí no tiene sentido. Por eso decidí no postular hoy al Senado”.

Aunque señaló que tenía “altísimas posibilidades de ganar, y de acceder a un cargo de privilegio por ocho años, elijo quedarme desde la academia y desde la sociedad civil”.

Hoy la exministra se mantiene en su programa radial y como docente de medicina en la Universidad Autónoma. De todas formas, en las últimas semanas, sí ha estado más activa. Participó del video elaborado por mujeres de Chile Vamos donde defendieron a la candidata Evelyn Matthei de los ataques del Partido Republicano.

También hizo una férrea defensa a la Pensión Garantizada Universal (PGU), como uno de los legados del fallecido expresidente Sebastián Piñera. Esto, luego de que José Antonio Kast presentara la iniciativa “Te amo PGU”, como una forma de poner fin a los rumores de que en un eventual gobierno suyo desaparecería la iniciativa.