El repliegue de Claudio Alvarado tras el quiebre Boric-Kast

Desde que el lunes Claudio Alvarado (UDI), desmintió al Presidente Gabriel Boric y aseguró que José Antonio Kast no había sido informado del proyecto del cable submarino chino, el futuro ministro del Interior no ha vuelto a referirse a la controversia que terminó quebrando las relaciones entre La Moneda y la administración entrante.

“El presidente electo nunca fue informado ni tuvo conocimiento de esta situación que dice relación con el cable chino, por lo tanto acá no hubo información y no se transparentó nada sobre el particular”, afirmó tras una reunión con el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y después de que el lunes, en un adelanto de una entrevista en Mega, Boric asegurara que el 18 de febrero sostuvo una llamada con Kast en la que le informó del cable óptico.

Si bien esa declaración, según transmiten al menos dos versiones de la OPE, fue coordinada con el equipo de Kast, lo cierto es que no fue bien evaluada por todo el sector, debido a que rápidamente sus palabras fueron usadas por el oficialismo para acusar que Kast mintió.

Esto, debido a que el presidente electo, al día siguiente de la intervención de Alvarado y tras reunirse con Boric, reconoció la conversación con el Jefe de Estado. Eso sí, se mantuvo firme en decir que solo le había “esbozado” antecedentes, sin profundizar en ellos.

“Me esboza una situación compleja respecto de lo que es el denominado cable, y de algunas situaciones complejas que se estaban dando producto de conversaciones que había tenido él, y al parecer otras autoridades que no me menciona, respecto de la posición que tiene en esta materia el gobierno de Estados Unidos”, aseguró Kast.

Así, tras los dichos del mandatario electo, en el actual oficialismo acusaron una contradicción de él con los dichos de Alvarado. Además, en la propia derecha fue mal evaluada la intervención del próximo jefe de gabinete, debido a que el escenario está “delicado” y el detalle de las palabras, recalcan, importa.

José Antonio Kast y el futuro canciller, Francisco Pérez. Diego Martin/Aton Chile

Por lo mismo, varios transmiten que el diseño fue “mal pensado” porque debió haber mayor precisión en lo que diría Alvarado, ya que creen que enredó la postura de Kast de dar por terminadas las reuniones bilaterales para el traspaso, determinación que desató varias críticas en la derecha, donde llamaron a retomar el proceso.

De todas formas, algunos parlamentarios ya han salido a respaldarlo públicamente. “La afirmación que hace el Presidente Boric se refiere a que el presidente Kast había recibido información del gobierno, y lo que dijo Alvarado es que no se recibió información. E información no hubo”, aseguró el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, sobre los dichos del futuro ministro de Interior.

Desde el futuro equipo ministerial también lo blindaron. “Cuando el ministro Alvarado dice que el Presidente no sabía, implica que no sabe los detalles y la gravedad de este asunto. Un enunciado, un titular no implica nada. Hoy estoy preocupado por un cable, qué cable, que se negoció, en qué estado está”, defendió ayer la futura vocera de gobierno, Mara Sedini.

Y apuntó: “El ministro Alvarado tenía toda la razón con sus declaraciones (...). Se nos dieron enunciados, pero no se nos informó del avance, de la gravedad ni de las consecuencias que esto podía tener”.

De todas formas, según una versión de la OPE, la bajada comunicacional entregada por el equipo del presidente electo nunca consideró desconocer que hubo un contacto entre Boric y Kast por el tema, sino que la idea era cuestionar que desde La Moneda solamente se entregaron “enunciados”, no los detalles del proyecto ni tampoco la presión que estaba ejerciendo Estados Unidos.