El tránsito sin vuelta atrás de Ximena Rincón a la derecha sin Matías Walker a su lado

“¡Yo no soy de la derecha, Paulina! Insistes en meterme en ese grupo. No soy de derecha”.

Agosto de 2022. La entonces senadora de la Democracia Cristiana (DC) Ximena Rincón protagonizó un fuerte cruce con la presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, en TVN. El contexto: la antesala del plebiscito constitucional de septiembre de ese año, en que la legisladora coincidió con la derecha -y el 62% de la población- en el Rechazo.

A más de tres años de ese episodio, esta mañana, Rincón entregó oficialmente su respaldo al candidato presidencial de la derecha, José Antonio Kast (Partido Republicano). “Hemos decidido apoyarlo, porque creemos que, como lo ha dicho también el expresidente (Eduardo) Frei, pese a que tenemos diferencias, hoy tenemos un solo gran objetivo: recuperar el país para hombres y mujeres”, justificó.

Y advirtió: “Esto no se trata de izquierdas y derechas, se trata de Chile y de cómo logramos avanzar y sacar adelante nuestro país”.

Para llegar a este día, el tránsito de Rincón, hoy presidenta de Demócratas, fue largo.

En las décadas de los 2000 y los 2010, ella logró posicionarse como una de las caras más “progresistas” al interior de la DC, partido en que militó por 40 años. Por ese entonces, Rincón no ocultaba su cercanía con la izquierda. En la campaña presidencial de Eduardo Frei, en 2008, se le vio cantando orgullosa, con puño en alto, “el pueblo unido, jamás será vencido”. Cuatro años después, asistió al aniversario del Partido Comunista (PC) y tuvo palabras de agradecimiento por el trabajo de la colectividad que hoy aborrece.

Como uno de los nombres más importantes del ala más de izquierda de la Falange, Rincón llegó a ocupar importantes cargos en la Concertación y la Nueva Mayoría: fue intendenta en el gobierno de Ricardo Lagos (PPD) y ministra General de la Presidencia en la segunda administración de Michelle Bachelet (PS). Incluso destacó por ser una de las ministras favoritas de la expresidenta.

Rincón ha comentado en varias oportunidades que el plebiscito de 2022 fue su punto de quiebre definitivo con la izquierda. Antes de que iniciara el proceso de la Convención, ella era extremadamente crítica de Kast. “Chile no quiere ultrones de ningún lado!”, “nuevamente la gente le da la espalda a los ultrones”, escribía en sus redes sociales en octubre de 2019, en referencia al hoy abanderado. También de la derecha en general. Incluso votó a favor de la acusación constitucional contra Sebastián Piñera, en el marco de los Pandora Papers.

Ella y Kast tuvieron un duro cruce en X en 2020. “Increíble escuchar a Ximena Rincón despotricar contra el sistema de pensiones y proponer soluciones muy ingeniosas. Se olvida que fue superintendenta de Seguridad Social, ministra del Trabajo y directora de una AFP!! La hipocresía!”, escribió el exdiputado.

“Lo veo apasionado defendiendo a AFPs, ¿quiere que jubilaciones sigan bajas? Y respecto a mi CV, sólo decir, gracias por mencionarlo. Experiencia que usted menciona es lo que me permite hacer propuestas concretas. ¿Cuál es la suya, salvo aportillar?“, replicó la senadora por el Maule.

“¿Cuánto ganaste como directora de AFP? ¿5 o 10 millones mensuales? ¿Por cuántos años? ¿4 o 5? O sea, ¿después de más de 300 millones de pesos en su cuenta corriente se puso creativa Senadora? La hipocresía!“, respondió Kast.

“Es harto menos, señor Kast. Pero todo mi sueldo fue tributado en Chile, lo que usted no hizo con sociedades matriz en Panamá”, cerró Rincón.

En el transcurso de la campaña del Rechazo, Rincón comenzó a tender puentes con quienes por décadas fueron sus rivales. El primer paso, fue con los partidos de Chile Vamos. En marzo de 2023, por ejemplo, ella y Matías Walker, vicepresidente de Demócratas, entraron al comité de Evópoli en la Cámara Alta por razones administrativas.

Ese mismo año, Rincón se posicionó como una de los principales rostros de la campaña del “A favor”, que buscaba la aprobación de la propuesta de nueva Constitución emanada del Consejo con mayoría de derecha -sobre todo, del Partido Republicano-. Fue en esa contienda donde su acercamiento con el mundo de la derecha comenzó a ser estrecho.

Esa cercanía comenzó a transparentarse en el Senado. Una de las muestras más claras fue cuando, en marzo de 2024, Rincón y Walker votaron por José García Ruminot (Renovación Nacional) como presidente de la Cámara Alta, quien logró llegar a la testera, en desmedro de la izquierda.

En abril de ese año, Rincón sostuvo, en entrevista con La Tercera, que “si republicanos deja la lógica trasnochada de Kast, podríamos pensar en construir un gran bloque con ellos”. Esa vez, la senadora abrió la puerta a pensar en un gran bloque de oposición, similar al que estuvo por el Rechazo, y el que, en buena parte, hoy está detrás de la candidatura del Partido Republicano.

A diferencia de Rincón, Walker siempre apostó por mantener distancia con los republicanos. De hecho, el mes pasado, en conversación con Desde la redacción, de La Tercera, el senador por Coquimbo sostuvo que Demócratas será opositor si Jeannette Jara (PC), Johannes Kaiser (Partido Nacional Liberal) o Kast ganan la elección presidencial.

Al interior de Demócratas, reconocen que ha habido una permanente tensión entre Rincón y Walker por la conducción del partido, pues, sostienen, ella empuja la colectividad a la centroderecha, mientras que él, a la centroizquierda. Un episodio que reflejó eso fue la tramitación de la reforma de pensiones de este gobierno, que fue criticada por la legisladora y respaldada por el exdiputado.

En el caso de la proclamación de Kast, afirman desde el partido, Walker no jugó un rol en las conversaciones, como sí lo hicieron militantes de Demócratas como Carlos Maldonado, Jorge Tarud y Gabriel Alemparte. El senador no estuvo presente en la reunión de esta mañana, en que hicieron oficial el apoyo de la colectividad a la candidatura.

Antes de proclamar a Kast, Rincón fue una de las piezas clave en el comando de Evelyn Matthei, la abanderada de Chile Vamos, quien resultó quinta en la primera vuelta del pasado 16 de noviembre. Entró de lleno en la campaña luego de que el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) objetara su candidatura por un tercer período al Senado.

La incorporación de Rincón en el comando fue importante para Matthei, quien esperaba poder ampliar su candidatura al centro político. Una señal que hoy, de cara al balotaje del 14 de diciembre, también quiere dar Kast.