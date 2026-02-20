SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Elizalde desestima concepto de “emergencia fiscal” de Kast: “En lo macroeconómico el país está mucho mejor que hace cuatro años”

    “¿Cuál es el cuadro del año 2022? Inflación desbordada, 14 puntos.¿Cómo estamos hoy día? Con una inflación en torno a 3 puntos. Y esto ha sido resultado del trabajo del Banco Central, pero también de las medidas que ha adoptado el gobierno", defendió el ministro.

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio

    El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, desestimó el concepto de “emergencia fiscal” que instaló el presidente electo José Antonio Kast para abordar el actual escenario de déficit.

    El concepto fue rechazado por el ministro de Hacienda Nicolás Grau. “Nosotros recibimos un déficit fiscal que era más del doble de este y no le llamamos a eso emergencia fiscal“, mencionó.

    Elizalde, desde la inauguración del nuevo edificio de Senapred en Rancagua, al ser consultado sobre este concepto llamó a tener “una perspectiva de todos los datos y las estadísticas en materia macroeconómica”.

    El presidente electo José Antonio Kast. Foto: Nicolás Klein/Aton Chile NICOLAS KLEIN/ATON

    “¿Cuál es el cuadro del año 2022? Inflación desbordada, 14 puntos.¿Cómo estamos hoy día? Con una inflación en torno a 3 puntos. Y esto ha sido resultado del trabajo del Banco Central, pero también de las medidas que ha adoptado el gobierno. En materia fiscal, ¿cuál es el cuadro del 2022? Un déficit altísimo. Ahí, bueno, se puede dar tanto antecedentes respecto al déficit efectivo como del déficit estructural, pero era al menos el doble de lo que existe ahora“, ejemplificó.

    Sumado a ello, reconoció que “en lo que respecta a los ingresos, las distintas iniciativas legales que se aprobaron en los distintos gobiernos, probablemente salvo por la excepción del proyecto de royalty (minero), no han tenido el rendimiento recaudatorio que proyectaron los anteriores gobiernos que también se proyectaron durante la actual administración en el debate legislativo. Por tanto, eso es parte del análisis que es necesario realizar".

    “Pero no cabe duda que desde el punto de vista macroeconómico, hoy día está el país mucho mejor que lo que estábamos hace cuatro años atrás. Estamos creciendo nuevamente”, enfatizó.

    Sobre la propuesta de Kast, de someter las cuentas del gobierno a un “arbitraje técnico”, recalcó que “nosotros tenemos una institucionalidad fuerte. Está el Consejo Fiscal Autónomo, los informes que periódicamente rinde el Banco Central al Congreso Nacional, los informes que el propio Ministerio de Hacienda rinde al Congreso Nacional, y los datos son públicos. O sea, cuando se ha hablado de los datos que han generado la controversia, estos son datos que han hecho públicos el propio Ministerio de Hacienda".

    Más sobre:GobiernoÁlvaro ElizaldeDéficit fiscalEmergencia fiscalJosé Antonio Kast

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Presidente Boric rechaza acusación de Estados Unidos tras sanción contra tres funcionarios del gobierno

    SEC multa a tres empresas y a consejeros del Coordinador Eléctrico por apagón de febrero del 2025

    Embajador de EE.UU. se reunió con ministros Muñoz, Cordero y Delpiano previo a la inédita sanción de Trump contra Chile

    De cinco días a dos semanas: el intrincado proceso de identificación de las víctimas tras la explosión en Renca

    La denuncia que pesa contra el renunciado fiscal Eduardo Ríos y que agita aún más el caso ProCultura

    Traducción simultánea, un show de 45 minutos y un cover chileno: así será el singular debut del k-pop de NMIXX en Viña

    Lo más leído

    1.
    Estados Unidos retira visas a tres funcionarios del gobierno de Boric y acusa que “socavaron la seguridad regional”

    Estados Unidos retira visas a tres funcionarios del gobierno de Boric y acusa que “socavaron la seguridad regional”

    2.
    Embajador de EE.UU. se reunió con ministros Muñoz, Cordero y Delpiano previo a la inédita sanción de Trump contra Chile

    Embajador de EE.UU. se reunió con ministros Muñoz, Cordero y Delpiano previo a la inédita sanción de Trump contra Chile

    3.
    Squella afirma que renuncia de Kast al Partido Republicano debe concretarse antes del 11 de marzo: “Es un hito de responsabilidad”

    Squella afirma que renuncia de Kast al Partido Republicano debe concretarse antes del 11 de marzo: “Es un hito de responsabilidad”

    4.
    Desaire de verano: el fallido intento de Kast por ordenar la mesa del Senado 2026

    Desaire de verano: el fallido intento de Kast por ordenar la mesa del Senado 2026

    5.
    Kast instala concepto de “emergencia fiscal” y propone arbitraje técnico para transparentar cuentas del gobierno

    Kast instala concepto de “emergencia fiscal” y propone arbitraje técnico para transparentar cuentas del gobierno

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Cómo “rejuvenecer” el sistema inmunológico, según un reciente estudio científico

    Cómo “rejuvenecer” el sistema inmunológico, según un reciente estudio científico

    Servicios

    Festival de Comedia 2026: cuándo es, los humoristas invitados y quién transmite

    Festival de Comedia 2026: cuándo es, los humoristas invitados y quién transmite

    Rating del jueves 19 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 19 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora comienza la Gala de Viña 2026 y quién transmite el evento previo al Festival

    A qué hora comienza la Gala de Viña 2026 y quién transmite el evento previo al Festival

    Presidente Boric rechaza acusación de Estados Unidos tras sanción contra tres funcionarios del gobierno
    Chile

    Presidente Boric rechaza acusación de Estados Unidos tras sanción contra tres funcionarios del gobierno

    Embajador de EE.UU. se reunió con ministros Muñoz, Cordero y Delpiano previo a la inédita sanción de Trump contra Chile

    De cinco días a dos semanas: el intrincado proceso de identificación de las víctimas tras la explosión en Renca

    SEC multa a tres empresas y consejeros del Coordinador Eléctrico por apagón de febrero del 2025
    Negocios

    SEC multa a tres empresas y consejeros del Coordinador Eléctrico por apagón de febrero del 2025

    Empresas de RRNN, centros comerciales y de transporte: las mayores inversiones de las AFP en bonos locales en enero

    Más del 45% de las empresas dice que la falta de regularización es la principal barrera para contratar migrantes

    Tras la explosión en Renca: ¿qué seguros operan, qué pueden hacer los afectados y dónde están las brechas de cobertura?
    Tendencias

    Tras la explosión en Renca: ¿qué seguros operan, qué pueden hacer los afectados y dónde están las brechas de cobertura?

    La costosa propuesta del gobierno de Trump para reemplazar a la OMS

    Cómo los exámenes de sangre podrían predecir el Alzheimer, según un reciente estudio

    Intercambiaron ideas en Paraguay: Pablo Milad acuerda reunión con el Presidente José Antonio Kast antes de su asunción
    El Deportivo

    Intercambiaron ideas en Paraguay: Pablo Milad acuerda reunión con el Presidente José Antonio Kast antes de su asunción

    José María Buljubasich aborda el impacto del Claro Arena en el mercado de la UC: “No es de un día para el otro”

    Michael Clark y Manuel Mayo llegan a la ANFP para protestar por los cobros arbitrales contra la U

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7
    Tecnología

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Cómo son las nuevas unidades del pueblo Mapuche en Age of Empires II: Definitive Edition

    La guerra de la IA suma un incómodo momento entre Sam Altman de OpenAI y Dario Amodei de Anthropic

    Traducción simultánea, un show de 45 minutos y un cover chileno: así será el singular debut del k-pop de NMIXX en Viña
    Cultura y entretención

    Traducción simultánea, un show de 45 minutos y un cover chileno: así será el singular debut del k-pop de NMIXX en Viña

    Gloria Estefan, Stefan Kramer y Matteo Bocelli: cómo será la primera noche del Festival de Viña 2026

    Muere el actor Eric Dane, recordado por su papel como Mark Sloan en Grey’s Anatomy

    Detención del expríncipe Andrés genera reclamos por justicia en Estados Unidos y en Europa crecen las investigaciones sobre el caso Epstein
    Mundo

    Detención del expríncipe Andrés genera reclamos por justicia en Estados Unidos y en Europa crecen las investigaciones sobre el caso Epstein

    ¿El Bukele colombiano? Abelardo de la Espriella avanza en las encuestas

    La Policía de Reino Unido inicia un nuevo registro en la Royal Lodge, antigua residencia del expríncipe Andrés

    Nancy Mamani Loza: La única mujer
    Paula

    Nancy Mamani Loza: La única mujer

    Datos Paula: El sabor asiático del Persa Bio Bio

    London Fashion Week: La guía de desfiles que no te puedes perder